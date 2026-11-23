El directorio dio marcha atrás tras consultar a funcionarios del Gobierno estadounidense. El empresario retomará también su puesto como CEO y miembro de la junta directiva.

Nvidia anunció este lunes la reincorporación inmediata de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio de la compañía. La decisión representa un cambio de rumbo respecto de lo resuelto días atrás, cuando la conducción había descartado su regreso tras el escándalo que terminó con su salida.

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados. Las acciones de Nvidia ya suben un 33% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en una reacción positiva de los inversores ante el regreso de uno de los principales referentes de la industria tecnológica.

Huang fue una figura central en la transformación de la empresa, que pasó de especializarse en el diseño de chips para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores mundiales de procesadores para inteligencia artificial. Durante ese proceso, encabezó la estrategia de desarrollo tecnológico, los negocios con clientes y las relaciones de Nvidia con el Gobierno de Estados Unidos.

El ejecutivo había presentado su renuncia el 12 de noviembre, después de que salieran a la luz informaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales. Entre ellas, se mencionó un vínculo con una empresaria sobre la que las autoridades estadounidenses sospechan que podría realizar tareas de espionaje para China. Pekín negó esas acusaciones .

Tras revisar la situación, el directorio de Nvidia manifestó su satisfacción con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang. Además, confirmó que recibió opiniones de altos funcionarios del Gobierno estadounidense antes de tomar la decisión y expresó su confianza en que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Jensen Huang había renunciado el 12 de noviembre tras conocerse detalles de sus relaciones extramatrimoniales y las sospechas de espionaje que involucraron a una empresaria de su entorno.

El cambio de postura marca un giro significativo en la conducción de una de las compañías más relevantes del sector tecnológico, en un contexto en el que sus procesadores ocupan un lugar estratégico para el desarrollo global de la inteligencia artificial.

Qué dijo Jensen Huang tras su reincorporación a Nvidia

Luego de confirmarse su regreso, Huang expresó su satisfacción por volver a liderar la compañía y destacó el papel que tendrá Nvidia en la transformación tecnológica actual: “Me honra regresar a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial”, declaró el empresario.

La reincorporación del empresario se produjo luego de una nueva evaluación del directorio y consultas con funcionarios estadounidenses. Bloomberg

También agradeció la confianza del directorio y el proceso de deliberación que permitió revisar su salida: “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. Quiero agradecer al directorio de NVIDIA por su confianza y por la cuidadosa deliberación durante este proceso”, expresó.

En particular, destacó el trabajo de Harvey Jones, quien estuvo al frente del directorio durante su ausencia, y de Colette Kress y el equipo ejecutivo por conducir la empresa en ese período: “Estoy especialmente agradecido a Harvey Jones por su liderazgo como presidente del directorio, y a Colette Kress y a nuestro equipo ejecutivo por conducir NVIDIA durante este período”, agregó.

Por último, Huang hizo referencia al respaldo de su entorno familiar durante las semanas que atravesó la compañía: “Por encima de todo, agradezco el amor y el apoyo de mi familia. Estoy ansioso por volver a trabajar”, concluyó.

Con su reincorporación inmediata, Nvidia recupera al ejecutivo que encabezó su crecimiento hasta convertirla en una de las empresas más importantes del negocio de los semiconductores y la inteligencia artificial. La decisión también busca cerrar una etapa de incertidumbre en su conducción, aunque las sospechas que rodearon su salida habían generado repercusiones políticas y financieras.