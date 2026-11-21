Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 21 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial de ayer, viernes 20 de noviembre
Nacional
-
1: 2215
-
2: 6125
3: 1207
4: 0120
5: 9310
6: 0336
7: 2328
8: 2752
9: 4595
10: 5139
11: 1433
12: 8637
13: 1299
14: 3361
15: 7159
16: 0517
17: 0715
18: 7787
19: 5415
20: 1719
Letras de la Nacional: CFKV
Provincia
- 1: 4974
- 2: 4235
- 3: 7161
- 4: 4278
- 5: 1849
- 6: 2964
- 7: 0943
- 8: 4456
- 9: 6150
- 10: 5333
- 11: 4896
- 12: 5849
- 13: 0656
- 14: 6438
- 15: 3110
- 16: 7420
- 17: 8878
- 18: 9624
- 19: 7085
- 20: 0734