El termómetro alcanzará los 34° el próximo sábado, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Cómo estará el tiempo durante los próximos días en la Ciudad.

El calor irá en aumento en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzará los 34 grados el próximo sábado.

Buenos Aires tendrá una semana con temperaturas cada vez más altas y sin lluvias en el pronóstico. Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) , el calor irá aumentando con el correr de los días y alcanzará su punto máximo el sábado próximo, cuando se esperan 34° .

Durante el resto de la semana, las máximas rondarán los 30° , con un descenso de temperatura previsto para el miércoles.

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una jornada con buenas condiciones meteorológicas . La temperatura mínima será de 15° y la máxima llegará a los 29 . El cielo estará mayormente despejado, habrá viento leve del sector sur y no se esperan lluvias.

Durante la tarde, el ambiente será más cálido, aunque las condiciones se mantendrán agradables. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de las actividades al aire libre sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El calor continuará durante los primeros días de la semana. Para el lunes 23 se espera una mínima de 17° y una máxima de 30. El martes tendrá condiciones similares, con temperaturas que irán de los 20 a los 30° . Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El pronóstico anticipa varios días sin lluvias y temperaturas elevadas en Buenos Aires, con un pico de calor hacia el fin de semana.

El miércoles será el día más fresco de la semana, con una mínima de 14° y una máxima de 26. Sin embargo, las temperaturas volverán a subir rápidamente. Para el jueves se pronostican 28° y para el viernes, alrededor de 30.

Cuándo llegará la temperatura máxima y qué pasará con las lluvias

El sábado 28 de noviembre será el día más caluroso de la semana en la Ciudad. Según las previsiones del SMN, la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 34. El cielo estará parcialmente nublado y habrá viento moderado.

Por otra parte, no se esperan lluvias durante los próximos siete días. El pronóstico mantiene en cero la probabilidad de precipitaciones para toda la semana, por lo que se espera que continúen las jornadas con tiempo estable.