Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 20 de noviembre.
Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial de hoy, jueves 19 de noviembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
-
1: 9080
-
2: 7278
3: 5196
4: 3588
5: 0587
6: 3891
7: 6901
8: 5477
9: 7518
10: 5176
11: 6877
12: 3774
13: 3548
14: 9595
15: 9990
16: 6696
17: 1530
18: 8381
19: 3691
20: 2821
Letras de la Nacional: DLPT
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
-
1: 4172
-
2: 9317
3: 1407
4: 1542
5: 7748
6: 7411
7: 4864
8: 0327
9: 6104
10: 0089
11: 7675
12: 0860
13: 4266
14: 5995
15: 9333
16: 9739
17: 4382
18: 0690
19: 2869
20: 4147