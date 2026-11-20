Los resultados de la Quiniela Vespertina Nacional y Provincial de hoy, jueves 19 de noviembre

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 9080

2: 7278

3: 5196

4: 3588

5: 0587

6: 3891

7: 6901

8: 5477

9: 7518

10: 5176

11: 6877

12: 3774

13: 3548

14: 9595

15: 9990

16: 6696

17: 1530

18: 8381

19: 3691

20: 2821

Letras de la Nacional: DLPT

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: