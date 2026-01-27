Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 27 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del martes 27 de enero.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, martes 27
Nacional
- 1: 7645
- 2: 0581
- 3: 4443
- 4: 3729
- 5: 7816
- 6: 3478
- 7: 9663
- 8: 6957
- 9: 9853
- 10: 2456
- 11: 9966
- 12: 9443
- 13: 5067
- 14: 3156
- 15: 3319
- 16: 7803
- 17: 8341
- 18: 3543
- 19: 4249
- 20: 3924
Letras de la Nacional: OCGH
Provincial
- 1: 1534
- 2: 8344
- 3: 5526
- 4: 4283
- 5: 8726
- 6: 3047
- 7: 4506
- 8: 2840
- 9: 3479
- 10: 6794
- 11: 4561
- 12: 9199
- 13: 5218
- 14: 9432
- 15: 2453
- 16: 6844
- 17: 0871
- 18: 2502
- 19: 2288
- 20: 2985
