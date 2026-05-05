Fitch elevó la nota de la deuda argentina: destacó reformas y compra de reservas, pero advirtió por la inflación + Seguir en









La calificadora de riesgo destacó mejoras en el rumbo del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, aunque ve algunos riesgos que todavía no se han disipado.

Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda argentina ante mejoras en el plan económico.

La calificadora de riesgo, Fitch Ratings, elevó la nota de la deuda argentina desde "CCC+" a "B-". La entidad ve una mayor solvencia en el el programa económico del Gobierno de cara al repago de sus obligaciones, pero avizora algunos riesgos que todavía no se han disipado.

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Si bien la calificación todavía está en grado especulativo, la noticia puede contribuir a bajar el costo del endeudamiento. Desde la agencia explicaron que la decisión se tomó a partir de "una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el Gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda".

Fitch destacó las "victorias legislativas" en materia de reforma laboral y Ley Nacional de Glaciares. Asimismo, resaltó el aporte de la energía y la minería a la generación de divisas y la llegada de inversiones.

Otros de los puntos celebrados fueron la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), el compromiso con el ancla fiscal y las nuevas estrategias elaboradas por el equipo económico para conseguir los fondos necesarios para abonar los próximos vencimientos de deuda con bonistas privados.

Fitch destacó el rumbo del Gobierno, pero marcó las principales señales de alarma Aun así, el comunicado emitido esta jornada aclaró que "la calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica".

En detalle, la calificadora advierte que "los vencimientos de deuda siguen siendo considerables", que "la desinflación encuentra resistencia" y que el "crecimiento se distribuye de manera desigual" entre los sectores de la economía. En paralelo, también enfatizó sobre la poca solidez en términos políticos, ya que, pese a que la oposición está fragmentada, "el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del Gobierno".

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