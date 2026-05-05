Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 5 de mayo

El dólar oficial mayorista volvió a superar los $1.400 el lunes, mientras que el blue cerró a $1.405 y los financieros recortaron su precio, en la primera jornada después del feriado del 1 de mayo. El S&P Merval, por su parte, bajó y las acciones del panel líder cedieron hasta 5%. El riesgo país avanzó hasta los 555 puntos tras bajar en las tres ruedas previas. ARCA también dio a conocer que la recaudación tributaria cayó un 4% real en abril y acumuló 9 bajas consecutivas.