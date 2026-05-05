SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
5 de mayo 2026 - 07:33

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 5 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista volvió a superar los $1.400 el lunes, mientras que el blue cerró a $1.405 y los financieros recortaron su precio, en la primera jornada después del feriado del 1 de mayo. El S&P Merval, por su parte, bajó y las acciones del panel líder cedieron hasta 5%. El riesgo país avanzó hasta los 555 puntos tras bajar en las tres ruedas previas. ARCA también dio a conocer que la recaudación tributaria cayó un 4% real en abril y acumuló 9 bajas consecutivas.

Este martes, el INDEC publica el Índice de producción industrial pesquero de marzo, EEUU difunde el dato del PMI de servicios de abril y Ternium, Transener y Transportadora de Gas del Sur presentan sus balances corporativos.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.424,64 para la venta.

Lee la nota completa

Embed

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias