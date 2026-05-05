Cuidado con tus ahorros en dólares: las 5 estafas virtuales más comunes

Con las nuevas formas de engaño, los usuarios deben prestar atención a los métodos que pueden vaciar sus cuentas en cuestión de minutos.

El avance de la tecnología cambió de manera radical la forma en que las personas manejan su dinero. Si bien las operaciones digitales permiten tener una mayor comodidad, lamentablemente también abren la puerta a nuevas amenazas de estafa que evolucionan de manera constante.

Dentro de las plataformas virtuales, los ciberdelincuentes perfeccionan técnicas de engaño, que atentan conta la confianza de los usuarios. Muchas veces, el fraude no requiere de conocimientos técnicos complejos, en realidad se aprovecha de las distracciones o hábitos cotidianos .

Los fraudes digitales suelen basarse en la manipulación de la víctima para obtener datos sensibles o dinero. Este tipo de maniobra, conocida como ingeniería social, se apoya en la credibilidad de mensajes que aparentan ser legítimos. Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:

Estas variantes tienen el objetivo de obtener información personal . El contacto puede llegar por correo electrónico, llamada telefónica o un mensaje de texto donde el delincuente se presenta como una entidad confiable, como un banco o una empresa, e intenta que la persona entregue sus claves o datos financieros.

Suplantación a través de telecomunicaciones

En este caso, el estafador se comunica de forma directa con su víctima y afirma ser un familiar, amigo o incluso un representante de una institución verídica. A partir de esa historia inventada, solicita que se le entregue dinero de manera urgente, apelando a la presión emocional.

Fraude corporativo por correo electrónico

Este mecanismo apunta a las empresas y se lleva a cabo cuando los atacantes acceden a cuentas de email y analizan toda la información que hay en ellas. Una vez que lo logran, envían mensajes falsos que ordenan transferencias a cuentas controladas por ellos mismos.

Engaños sentimentales en redes sociales

Algunos delincuentes se dedican a construir vínculos ficticios con sus objetivos a través de plataformas digitales. Con el tiempo, esta relación se va fortaleciendo hasta el punto de generar tanta confianza que pasan a pedir dinero con distintas excusas y ahí es cuando la víctima cae.

Estafas vinculadas a inversiones

Acá los estafadores prometen ganancias rápidas o rendimientos elevados en muy poco tiempo. La presión para decidir rápido es parte de la estrategia de engaño, pero muchas veces se trata de activos sin valor real, por lo que la víctima termina perdiendo su dinero.

Mujer computadora compra estafa Ante la gran cantidad de estafas que existen, es fundamental mantenerse alerta. Freepik

Cómo prevenir las estafas virtuales y proteger tus dólares

Para evitar caer en estos engaños, es necesario adoptar ciertos hábitos y sostenerlos en el tiempo. Para empezar, hay que desconfiar de cualquier pedido de información personal, ya que ninguna entidad formal solicita contraseñas o códigos de verificación por mensaje o teléfono. Ante una duda, conviene cortar la comunicación y contactar directamente a la empresa por los canales oficiales.

También es fundamental evitar abrir enlaces que lleguen por mensajes inesperados. Muchas veces, esos mismos accesos redirigen a páginas falsas diseñadas específicamente para robar datos. De la mano con este consejo, lo recomendable es usar claves distintas para cada cuenta y modificarlas de forma periódica. La verificación en dos pasos es un buen complemento, ya que agrega una capa extra de protección.

El uso de redes públicas facilita el acceso de terceros a tu información, así que lo mejor es evitarlas al realizar operaciones sensibles. Además, es necesario configurar un método de bloqueo y limitar la visibilidad de notificaciones para proteger datos personales. Si el dispositivo pierde señal de un momento al otro, puede ser una señal de alerta ante un posible intento de duplicación de línea.

Por último, es importante tener en cuenta que mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas también reduce el riesgo ante vulnerabilidades. Para complementar este hábito es recomendable la instalación de programas de seguridad que detecten este tipo de amenazas.