The Economist advirtió que Javier Milei está en "serios problemas"

La revista británica señaló que el Presidente enfrenta un deterioro en su imagen pública, cuestionamientos por investigaciones judiciales y una economía que volvió a mostrar señales de tensión. Además, alertó por el impacto de la caída de la actividad, el empleo y la inflación.

The Economist advirtió que Javier Milei atraviesa un escenario complejo por la economía, las investigaciones judiciales y la caída de su imagen.

Bajo el título “Javier Milei está en serios problemas” , el medio sostuvo que el índice de aprobación del mandatario “se ha desplomado recientemente” y se ubica en su peor nivel desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

Según la publicación, el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término le permitió al Gobierno avanzar con reformas en el Congreso. Sin embargo, el escenario cambió por dos factores centrales: “escándalos de corrupción y una economía en dificultades” .

El artículo también reparó en una reciente frase de Milei, quien se presentó como uno de los principales afectados por la situación económica. “¿Saben quién ha sido el más afectado por esta economía en términos reales? Yo” , dijo el Presidente, según reconstruyó el medio. También afirmó: “Soy el presidente peor pagado de América” .

Para The Economist , ese argumento difícilmente logre convencer a los argentinos golpeados por la pérdida de ingresos: “Es poco probable que este mensaje convenza a los argentinos que atraviesan dificultades” .

Investigaciones, ataques a la prensa y malestar político

En su análisis, The Economist hizo foco en el caso $LIBRA, la criptomoneda que fue promocionada por Milei en sus redes sociales y que luego se desplomó, generando pérdidas para numerosos inversores. Según la revista, su valor “se disparó antes de desplomarse rápidamente”, con pérdidas estimadas en unos u$s250 millones.

El Presidente negó tener relación con el proyecto y sostuvo que “obviamente” no estaba vinculado. Sin embargo, el medio señaló que los investigadores federales habrían detectado siete llamadas entre Milei y uno de los empresarios implicados durante la noche de la publicación.

Javier Milei Javier Milei enfrenta cuestionamientos por la situación económica y las investigaciones que alcanzan a su entorno, según The Economist. Mariano Fuchila

La publicación también mencionó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien niega haber cometido irregularidades. Según el artículo, “los argentinos parecen estar aún más molestos” por ese caso, que involucra informes sobre viajes, el uso de un jet privado y la compra de un departamento bajo condiciones llamativas.

En ese contexto, el medio británico señaló que Milei respaldó a Adorni y endureció sus ataques contra la prensa. Recordó que durante cuatro días de abril publicó 86 entradas en X contra periodistas y compartió otras 874. También citó una frase que el mandatario suele repetir: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Además, The Economist mencionó las restricciones al ingreso de periodistas a la Casa Rosada durante abril y la posterior reapertura del 4 de mayo, aunque “bajo nuevas y estrictas normas”.

Economía, inflación y advertencia electoral

Más allá de los escándalos, la revista remarcó que el mayor problema para el Gobierno pasa por la economía. “Los argentinos podrían haber ignorado las acusaciones de corrupción si la economía estuviera en auge. Pero no es así”, afirmó.

El artículo recordó que Milei logró reducir la inflación mensual al 1,5%, “aproximadamente una décima parte de su nivel anterior”, pero advirtió que luego volvió a subir gradualmente. También señaló que el PBI cayó 2,6% en febrero respecto de enero, la mayor baja desde 2023, con retrocesos en la industria manufacturera y el comercio minorista.

Para The Economist, esa dinámica presiona sobre la recaudación y amenaza el superávit fiscal. Además, sostuvo que, aunque el petróleo, la minería y el agro mantienen buenos niveles de actividad, son sectores que “requieren relativamente pocos trabajadores” y representan apenas el 12% del empleo.

En contraste, la manufactura, el comercio y la construcción son más intensivos en mano de obra y atraviesan una contracción. Según la revista, esa caída derivó en la pérdida de cientos de miles de empleos asalariados desde la llegada de Milei al poder. “Los bajos salarios y el desempleo son ahora las mayores preocupaciones de los argentinos”, advirtió.

El medio también cuestionó la estrategia oficial para contener los precios: “Hasta ahora, las políticas del Sr. Milei han empeorado la situación”, sostuvo, al señalar el impacto de la apertura sobre empresas locales, las tasas altas y un peso fuerte que abarata importaciones pero golpea a la industria y la construcción.

A la vez, remarcó que “ni siquiera las altas tasas de interés ni un peso fuerte han sido suficientes para frenar la inflación”. Según el artículo, la inflación mensual aumentó durante 10 meses y llegó al 3,4% en marzo, con un registro interanual del 33%.

Hacia el cierre, The Economist advirtió que el calendario electoral empezará a condicionar al Gobierno. Aunque Milei no enfrentará la reelección hasta octubre de 2027, la revista sostuvo que una mala encuesta podría generar nerviosismo en los mercados y activar una “espiral perjudicial”. Para evitar ese escenario, concluyó, el Presidente necesita mostrar resultados concretos en crecimiento, empleo y baja de la inflación. “No tiene tiempo que perder”, cerró el medio británico.