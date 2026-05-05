Irán desafía a EEUU en la guerra por el estrecho de Ormuz: "Esto ni siquiera ha empezado" + Seguir en









Teherán advirtió que el conflicto con Washington por la vía marítima estratégica se encuentra en una fase inicial, en medio de crecientes tensiones militares en la región.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió el martes que el enfrentamiento con Estados Unidos por el estrecho de Ormuz atraviesa una etapa inicial, en un contexto de creciente escalada militar y marítima en el golfo Pérsico que involucra ataques, bloqueos y amenazas cruzadas entre ambas potencias.

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Qalibaf, quien también es presidente del Parlamento iraní, afirmó en la red social X que la dinámica actual solo representa el comienzo de un escenario más amplio de confrontación con Washington en la región.

“Sabemos perfectamente que la situación actual es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía”, expresó el dirigente iraní en su publicación, marcando el tono desafiante de Teherán en medio del aumento de tensiones.

En ese mismo mensaje, el funcionario sostuvo que las acciones de Estados Unidos y sus aliados pusieron en riesgo la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, la ruta estratégica por donde circula una parte clave del comercio mundial de petróleo y gas. También aseguró que la “presencia maligna disminuirá”, en referencia a la influencia militar estadounidense en la zona.

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