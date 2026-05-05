Ordenaron peritar el teléfono del contratista que complicó a Manuel Adorni por la refacción de la casa de Indio Cuá

Se trata del teléfono celular del contratista Matías Tabar, que realizó la refacción de la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en Indio Cuá y que ayer declaró que el funcionario gastó u$s245.000 en las obras. Por otra parte rechazaron pedido de detención de Adorni realizado por la diputada Pagano.

Se trata de Matías Tabar, contratado por el jefe de Gabinete para remodelar la casa de Indio Cuá.

La Justicia dispuso la realización de una pericia del teléfono del contratista Matías Tabar, quien ayer aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó en efectivo la suma de u$s245.000 para refaccionar la casa del country Indio Cuá.

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Tabar también relató que Adorni lo contactó antes de la declaración testimonial para ofrecer los servicios de sus abogados, lo que fue rechazado por el contratista.

El juez Ariel Lijo dispuso la pericia a pedido del fiscal Gerardo Pollicita quien requirió que la misma la realice la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

En tanto, el fiscal Pollicita se pronunció por rechazar un pedido realizado por la diputada Marcela Pagano quien solicitó la detención de Adorni debido al episodio antes de la declaración de Tabar.

Pero el fiscal consideró que no había riesgos procesales, según confirmaron fuentes judiciales.

Cascada Adorni Cortesía: TN

La declaración de Matías Tabar

El constructor declaró el lunes que los trabajos se extendieron durante varios meses e incluyeron intervenciones de fondo en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados. Según su testimonio, el dinero fue entregado directamente “en mano”. Además, según pudo averiguar Ámbito por fuentes judiciales, se construyó hasta una cascada.

Las obras incluyeron intervenciones integrales en la vivienda, como la construcción de pisos y paredes nuevas, artefactos de baños, la instalación de una piscina, además de la mencionada cascada.

Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los u$s120.000, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación.

Otras llamadas que serán analizadas

El juez Lijo ordenó además un análisis de las llamadas del amigo de Adorni, el periodista Marcelo Grandío y de Horacio Silva, presidente de la productora Imhouse, empresa que facturó un viaje a Punta del Este del funcionario.