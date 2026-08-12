Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 12 de agosto

Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 12 de agosto

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0271

2: 5317

3: 8705

4: 8505

5: 2008

6: 4962

7: 2466

8: 0528

9: 3054

10: 9401

11: 7574

12: 0317

13: 5520

14: 8782

15: 6078

16: 8308

17: 1155

18: 8563

19: 7558

20: 2526

Letras de la Nacional: CHMZ

Provincial

Todos los números, según el orden en el que quedaron: