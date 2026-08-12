Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 12 de agosto

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del miércoles 12 de agosto.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 12 de agosto
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 0271
- 2: 5317
- 3: 8705
- 4: 8505
- 5: 2008
- 6: 4962
- 7: 2466
- 8: 0528
- 9: 3054
- 10: 9401
- 11: 7574
- 12: 0317
- 13: 5520
- 14: 8782
- 15: 6078
- 16: 8308
- 17: 1155
- 18: 8563
- 19: 7558
- 20: 2526
Letras de la Nacional: CHMZ
Provincial
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8852
- 2: 9281
- 3: 4543
- 4: 8591
- 5: 0879
- 6: 7869
- 7: 3166
- 8: 3356
- 9: 0461
- 10: 7236
- 11: 8694
- 12: 7417
- 13: 0004
- 14: 5163
- 15: 8634
- 16: 4880
- 17: 8198
- 18: 7464
- 19: 6094
- 20: 5933