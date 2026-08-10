Devastador terremoto en Colombia: las fotos y videos de los destrozos por la fuerza del sismo

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el oeste de Colombia y se sintió con fuerza en distintas ciudades. Se confirmaron 25 muertes, daños, heridos y evacuaciones.

El fuerte terremoto provocó daños materiales y dejó escenas de emergencia tras el movimiento sísmico.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y provocó daños en distintas localidades del oeste del país, además de dejar 25 víctimas fatales y personas heridas . El movimiento se registró a las 7:34, tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y su epicentro fue ubicado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

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El temblor tuvo especial intensidad en el oeste colombiano y también fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, el movimiento fue reportado en Ecuador y Panamá , donde se dispusieron evacuaciones preventivas en distintos edificios y oficinas públicas.

En Bogotá, varios edificios fueron evacuados y numerosas personas salieron a las calles luego de sentir el movimiento. En otras ciudades también se registraron daños estructurales, edificios afectados y situaciones de emergencia que fueron relevadas por las autoridades locales.

Las imágenes muestran parte de los destrozos registrados luego del intenso movimiento telúrico.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que en Quibdó, capital del departamento, se registraron personas heridas y daños graves en edificaciones . En medio de los operativos de asistencia y los relevamientos, se confirmó además que dos personas perdieron la vida como consecuencia del terremoto .

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó sobre afectaciones graves y señaló que equipos de emergencia monitoreaban la situación. El funcionario también indicó que había solicitado apoyo a Bogotá y Medellín con rescatistas ante el reporte de estructuras colapsadas.

El terremoto provocó la caída de estructuras y daños que todavía son evaluados por las autoridades.

El sismo generó daños en edificios y estructuras que fueron inspeccionados por los equipos de emergencia.

La ciudad de Pereira, ubicada en el departamento de Risaralda, también sufrió las consecuencias del movimiento. El gobernador Juan Diego Patiño informó sobre heridos y daños importantes y describió la situación como "bien difícil".

En distintas localidades del Eje Cafetero, medios locales reportaron viviendas afectadas y estructuras dañadas. Pereira y Manizales estuvieron entre las ciudades donde se registraron consecuencias del fuerte movimiento.

Los equipos de emergencia trabajan para determinar el alcance de las consecuencias provocadas por el sismo. @gazareportes_ve

También hubo complicaciones en los aeropuertos

El terremoto provocó además inconvenientes en el transporte aéreo. Según informó la Aeronáutica Civil de Colombia, seis aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones debido a distintas afectaciones relacionadas con el sismo.

Las autoridades mantuvieron los operativos de evaluación mientras continuaban los relevamientos para determinar el alcance de los daños y establecer si existían personas atrapadas o heridas en las zonas más afectadas.

Seis aeropuertos suspendieron sus operaciones tras las afectaciones provocadas por el fuerte sismo. @AlertaNews24

La infraestructura aeroportuaria también fue afectada por el movimiento sísmico. @AlertaNews24

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien había asumido el Ejecutivo tres días antes, anunció que se trasladaría al Eje Cafetero para seguir de cerca la respuesta ante la emergencia.

“Asumí directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. Ordené la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, expresó el mandatario.

Además, confirmó: “También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando”.

Los equipos de rescate y asistencia fueron desplegados ante los reportes de personas afectadas.

El terremoto dejó un importante impacto sobre edificios, servicios e infraestructura mientras continúa la evaluación oficial.

Las autoridades evalúan el impacto

Tras el terremoto, los equipos de emergencia comenzaron a evaluar los daños y asistir a los afectados. Las autoridades también permanecían atentas a la posibilidad de nuevas réplicas, especialmente en las zonas cercanas al epicentro.

La magnitud del movimiento hizo que el temblor fuera percibido en una amplia región. Mientras avanzaban los relevamientos oficiales, las imágenes registradas durante y después del sismo permitieron dimensionar el impacto provocado por el terremoto en diferente.