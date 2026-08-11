Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de agosto

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.500 el lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.530 en el Banco Nación y el blue subió a $1.535. En tanto, las acciones cortaron una racha negativa, pero los bonos en dólares registraron bajas generalizadas en Wall Street, por lo cual el riesgo país supera los 460 puntos básicos.
China redobla la apuesta con EEUU e impone aranceles antes de reunión con Donald Trump
Pekín impuso aranceles antidumping del 54,3% a las nueces pecanas estadounidenses y pidió sumarse a las consultas iniciadas por Brasil ante la OMC por los aranceles de Washington.