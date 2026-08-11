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11 de agosto 2026 - 09:46

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.500 el lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.530 en el Banco Nación y el blue subió a $1.535. En tanto, las acciones cortaron una racha negativa, pero los bonos en dólares registraron bajas generalizadas en Wall Street, por lo cual el riesgo país supera los 460 puntos básicos.

Este martes se esperan los siguientes datos claves:

    • Balances de Central Puerto (CEPU), Edenor (EDN) y Adecoagro (AGRO).
    • El INDEC publica el Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) de mayo.
    • Brasil: IPC de julio y minutas del Copom.

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Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 11 de agosto

El dólar blue opera a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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