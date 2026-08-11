Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 11 de agosto

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.500 el lunes, mientras que el minorista se ubicó a $1.530 en el Banco Nación y el blue subió a $1.535. En tanto, las acciones cortaron una racha negativa, pero los bonos en dólares registraron bajas generalizadas en Wall Street, por lo cual el riesgo país supera los 460 puntos básicos.