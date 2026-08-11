El petróleo Brent roza los u$s90 y los futuros de Wall Street adelantan un rebote

El Brent retrocede tras un fuerte salto ante las menores expectativas de un acuerdo que permita normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Los mercados centran ahora su atención en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos.

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este martes, buscando dejar atrás la caída de ayer . Por otra parte, el aumento de los precios del petróleo reavivó las preocupaciones sobre la inflación un día antes de la publicación de datos clave sobre los precios al consumidor en EEUU .

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Los precios del oro extendieron su avance el martes y se mantuvieron cerca de sus niveles más altos en más de dos meses, ya que el renovado interés de los inversionistas logró contrarrestar la presión de un dólar más firme, mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el repunte de los precios de la energía.

Los futuros del oro suben 0,42% a 4.438,32 puntos. El avance se produce después del salto de 2,4% registrado el viernes, cuando los datos mostraron una caída inesperada de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos durante julio. El oro cerró posteriormente el lunes cerca de $4,390, con una ganancia de 1,11% y su nivel de cierre diario más alto en casi 10 semanas.

La fortaleza del metal destaca porque el dóla r, los rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios de la energía también han subido, factores que tradicionalmente suelen representar un obstáculo para un activo sin rendimiento como el oro.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,12% hasta u$s82,12 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,5%, hasta los u$s87,54 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — aumentaron 0,34 puntos hasta el 4,7%, merodeando su techo histórico.

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,25%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,02% y el CAC francés cae 0,01%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido aumenta 0,02%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,10%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,82%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,73% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,08%.

Los mercados centran ahora su atención en el índice de precios al consumidor de Estados Unidos que se publicará el miércoles y en el índice de precios al productor previsto para el jueves.

Ambos indicadores podrían aportar nuevas señales sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. De acuerdo con CME FedWatch, los mercados asignan una probabilidad de 52% a un aumento de tasas en septiembre y de 81% a un incremento en diciembre.