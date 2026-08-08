Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 8 de agosto

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 8 de agosto.
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 9150
- 2: 3987
- 3: 4496
- 4: 0478
- 5: 9422
- 6: 7717
- 7: 5295
- 8: 4720
- 9: 3550
- 10: 7340
- 11: 1064
- 12: 2146
- 13: 2881
- 14: 1224
- 15: 3783
- 16: 8187
- 17: 2799
- 18: 9677
- 19: 3724
- 20: 1102
Letras de la Nacional: C S V Y
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5871
- 2: 1012
- 3: 2068
- 4: 6346
- 5: 2746
- 6: 5415
- 7: 9846
- 8: 4353
- 9: 5093
- 10: 9019
- 11: 2238
- 12: 2150
- 13: 2860
- 14: 7172
- 15: 2673
- 16: 7630
- 17: 1596
- 18: 5432
- 19: 9476
- 20: 6890
¿Qué significan los números en la Quiniela?
- 00 Huevos
- 01 Agua
- 02 Niño
- 03 San Cono
- 04 La Cama
- 05 Gato
- 06 Perro
- 07 Revolver
- 08 Incendio
- 09 Arroyo
- 10 La leche
- 11 Palito
- 12 Soldado
- 13 La yeta
- 14 Borracho
- 15 Niña bonita
- 16 Anillo
- 17 Desgracia
- 18 Sangre
- 19 Pescado
- 20 La fiesta.
- 21 La mujer
- 22 El loco
- 23 Mariposa
- 24 Caballo
- 25 Gallina
- 26 La misa
- 27 El peine
- 28 El cerro
- 29 San Pedro
- 30 Santa Rosa
- 31 La luz
- 32 Dinero
- 33 Cristo
- 34 Cabeza
- 35 Pajarito
- 36 Manteca
- 37 Dentista
- 38 Aceite
- 39 Lluvia
- 40 Cura
- 41 Cucho
- 42 Zapatilla
- 43 Balcón
- 44 La cárcel
- 45 El vino
- 46 Tomates
- 47 Muerto
- 48 Muerto habla
- 49 La carne
- 50 El pan
- 51 Serrucho
- 52 Madre
- 53 El barco
- 54 La vaca
- 55 Los gallegos
- 56 La caída
- 57 Jorobado
- 58 Ahogado
- 59 Planta
- 60 Virgen
- 61 Escopeta
- 62 Inundación
- 63 Casamiento
- 64 Llanto
- 65 Cazador
- 66 Lombrices
- 67 Víbora
- 68 Sobrinos
- 69 Vicios
- 70 Muerto sueño
- 71 Excrementos
- 72 Sorpresa
- 73 Hospital
- 74 Negros
- 75 Payaso
- 76 Llamas
- 77 Las piernas
- 78 Ramera
- 79 Ladrón
- 80 La bocha
- 81 Flores
- 82 Pelea
- 83 Mal tiempo
- 84 Iglesia
- 85 Linterna
- 86 Humo
- 87 Piojos
- 88 El Papa
- 89 La rata
- 90 El miedo
- 91 Excusado
- 92 Médico
- 93 Enamorado
- 94 Cementerio
- 95 Anteojos
- 96 Marido
- 97 La mesa
- 98 Lavandera
- 99 Hermanos
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.