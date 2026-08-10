Tras el revés en el Senado, Federico Sturzenegger se suma a la mesa política

Así lo confirmaron fuentes de Gobierno a este medio. Explicará los detalles de su nuevo paquete de desregulación y se verá con Karina Milei y Patricia Bullrich.

La mesa política que conduce Karina Milei volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada, en un encuentro que estará atravesado por el traspié que sufrió el Gobierno la semana pasada en el Senado y por la necesidad de reordenar la estrategia legislativa para los próximos meses. La principal novedad será la incorporación de Federico Sturzenegger , quien participará del encuentro para presentar los detalles de su nuevo proyecto de desregulación.

Según explicaron en el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, la presencia de Sturzenegger -quien no susle participar de estos encuentros- tendrá como objetivo explicar ante los integrantes de la mesa política el contenido y el alcance del paquete que prepara su cartera. El proyecto todavía no fue presentado formalmente y circuló hasta ahora como un borrador que contempla modificaciones en distintos sectores de la economía.

La convocatoria adquiere relevancia después de la derrota que sufrió el oficialismo en el Senado con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa impulsada por Sturzenegger quedó desarmada durante el tratamiento en el recinto luego de que el oficialismo debiera retirar los capítulos vinculados con la ley de Tierras y el Manejo del Fuego frente a la presión de aliados y opositores.

Hasta ahora, el vínculo directo entre Milei y Sturzenegger había permitido que buena parte de la agenda desreguladora avanzara con el respaldo presidencial como principal aval político. El escenario ahora es puesto a prueba y el ministro deberá ahora presentar sus proyectos ante la mesa que concentra buena parte de las decisiones políticas del Gobierno.

La mesa política está integrada por Karina Milei, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo Lule Menem, Fabián Fernández, Ignacio Devitt y Luis Caputo . El esquema fue ampliándose con el tiempo y busca concentrar en un mismo espacio la discusión sobre la estrategia política, la relación con el Congreso y la articulación con otros actores del sistema político.

El Gobierno busca evitar nuevas derrotas

La reunión de este martes tendrá además como telón de fondo la discusión sobre cómo recuperar iniciativa después de una semana compleja para el oficialismo en el Congreso. El Gobierno logró avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar dos capítulos centrales y quedó expuesta la dificultad para garantizar que los aliados acompañen sin condiciones todas las iniciativas impulsadas desde la Casa Rosada.

En ese contexto, la presencia de Sturzenegger tendrá un doble significado. Por un lado, el ministro buscará defender la continuidad de su agenda y explicar los fundamentos del nuevo paquete desregulador. Por otro, deberá someter sus iniciativas a una mirada destinada a anticipar eventuales conflictos con los bloques aliados, los gobernadores y los sectores afectados.

Como contó este medio, el nuevo proyecto de Desregulación aparece como una de las principales pruebas para ese mecanismo. El borrador contempla cambios en el Régimen de Corretaje, modificaciones sobre las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias, desregulaciones en el mercado de Gas Licuado de Petróleo y cambios vinculados con la navegación y la actividad agroganadera. El texto también generó resistencia entre algunos de los sectores involucrados, especialmente en la industria librera por el impacto que podría tener sobre la legislación vigente.

Federico Sturzenegger dará a conocer los detalles de su nuevo plan de desregulación. Ámbito

La agenda de Federico Sturzenegger en el Congreso

La discusión dentro del Gobierno estará centrada en determinar qué partes del paquete tienen prioridad política y cuáles pueden generar un costo innecesario con los aliados parlamentarios. Después del traspié en el Senado, en el oficialismo reconocen que será necesario evaluar con mayor precisión cada iniciativa antes de enviarla al Congreso, tanto por su contenido como por la capacidad de construir una mayoría para aprobarla.

La agenda legislativa de Sturzenegger, de todos modos, no quedó paralizada. En Diputados, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada mantiene por ahora una prioridad intermedia y podría avanzar después de que la Cámara baja trate las iniciativas vinculadas con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Inocencia Fiscal 2.

En el Senado, además, la agenda del ministro continúa con el tratamiento de la reforma de la ley de Sociedades y con la expectativa de que esta semana avance la denominada ley de Hojarasca. Se trata de otro de los proyectos elaborados desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que el oficialismo pretende mantener dentro de su agenda parlamentaria.

La mesa que conduce Karina Milei recupera así un protagonismo en un momento en el que el Gobierno necesita ordenar su agenda legislativa y, al mismo tiempo, preservar el vínculo con los sectores que pueden resultar determinantes en las próximas votaciones. El esquema representa también una modificación en la dinámica interna del oficialismo, con una mayor intervención de la estructura política sobre proyectos que hasta ahora habían avanzado con mayor autonomía desde los ministerios.

Para Sturzenegger, el encuentro será además una instancia para sostener su lugar dentro de la estrategia económica del Gobierno. Su agenda de desregulación continúa formando parte del programa de Milei, pero el episodio del Senado mostró que el respaldo presidencial no alcanza por sí solo para garantizar una mayoría parlamentaria.