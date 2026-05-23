Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 23 de mayo

QConocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 23 de mayo.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 6632

2: 4678

3: 6973

4: 3546

5: 9719

6: 6311

7: 8268

8: 7112

9: 4482

10: 1277

11: 7166

12: 5662

13: 3105

14: 3575

15: 5514

16: 5439

17: 7922

18: 2010

19: 5224

20: 2146

Resultados de la quiniela vespertina Nacional y de la Provincia hoy, sábado 16 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0188

2: 6901

3: 4766

4: 5525

5: 1227

6: 8840

7: 6022

8: 8813

9: 8746

10: 1049

11: 3331

12: 0723

13: 4220

14: 3759

15: 7603

16: 4434

17: 1674

18: 4108

19: 2604

20: 3425

Letras de la Nacional: UBKX

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 3314

2: 1470

3: 7695

4: 3392

5: 1206

6: 1626

7: 2614

8: 0505

9: 1657

10: 5763

11: 9896

12: 7727

13: 3478

14: 3671

15: 8055

16: 7460

17: 2913

18: 0247

19: 9584

20: 3520

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 15 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 1213

2: 5235

3: 8806

4: 4932

5: 9228

6: 7143

7: 5734

8: 6443

9: 5497

10: 7633

11: 0529

12: 7459

13: 6038

14: 9683

15: 9694

16: 6585

17: 3059

18: 1697

19: 5225

20: 5819

Letras de la Nacional: OJWY

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 8861

2: 6552

3: 0472

4: 7881

5: 9832

6: 9078

7: 1768

8: 7918

9: 4542

10: 9049

11: 6413

12: 0305

13: 0781

14: 7111

15: 2169

16: 9723

17: 9589

18: 5619

19: 3788

20: 2889

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.