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23 de mayo 2026 - 09:12

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 23 de mayo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 23 de mayo

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 22 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 5962
  • 2: 9076
  • 3: 7400
  • 4: 7841
  • 5: 2789
  • 6: 1315
  • 7: 7102
  • 8: 6515
  • 9: 8536
  • 10: 8230
  • 11: 5756
  • 12: 1370
  • 13: 4607
  • 14: 1631
  • 15: 0669
  • 16: 8805
  • 17: 0895
  • 18: 7935
  • 19: 5312
  • 20: 1483

Letras de la Nacional: ACLZ

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 6632
  • 2: 4678
  • 3: 6973
  • 4: 3546
  • 5: 9719
  • 6: 6311
  • 7: 8268
  • 8: 7112
  • 9: 4482
  • 10: 1277
  • 11: 7166
  • 12: 5662
  • 13: 3105
  • 14: 3575
  • 15: 5514
  • 16: 5439
  • 17: 7922
  • 18: 2010
  • 19: 5224
  • 20: 2146

Resultados de la quiniela vespertina Nacional y de la Provincia hoy, sábado 16 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0188
  • 2: 6901
  • 3: 4766
  • 4: 5525
  • 5: 1227
  • 6: 8840
  • 7: 6022
  • 8: 8813
  • 9: 8746
  • 10: 1049
  • 11: 3331
  • 12: 0723
  • 13: 4220
  • 14: 3759
  • 15: 7603
  • 16: 4434
  • 17: 1674
  • 18: 4108
  • 19: 2604
  • 20: 3425

Letras de la Nacional: UBKX

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 3314
  • 2: 1470
  • 3: 7695
  • 4: 3392
  • 5: 1206
  • 6: 1626
  • 7: 2614
  • 8: 0505
  • 9: 1657
  • 10: 5763
  • 11: 9896
  • 12: 7727
  • 13: 3478
  • 14: 3671
  • 15: 8055
  • 16: 7460
  • 17: 2913
  • 18: 0247
  • 19: 9584
  • 20: 3520

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 15 de mayo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1213
  • 2: 5235
  • 3: 8806
  • 4: 4932
  • 5: 9228
  • 6: 7143
  • 7: 5734
  • 8: 6443
  • 9: 5497
  • 10: 7633
  • 11: 0529
  • 12: 7459
  • 13: 6038
  • 14: 9683
  • 15: 9694
  • 16: 6585
  • 17: 3059
  • 18: 1697
  • 19: 5225
  • 20: 5819

Letras de la Nacional: OJWY

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 8861
  • 2: 6552
  • 3: 0472
  • 4: 7881
  • 5: 9832
  • 6: 9078
  • 7: 1768
  • 8: 7918
  • 9: 4542
  • 10: 9049
  • 11: 6413
  • 12: 0305
  • 13: 0781
  • 14: 7111
  • 15: 2169
  • 16: 9723
  • 17: 9589
  • 18: 5619
  • 19: 3788
  • 20: 2889

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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