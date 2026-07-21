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21 de julio 2026 - 09:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 21 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista alcanzó los $1.481, mientras que el blue se ubicó a $1.535, y el MEP a $1.512,35. Este lunes, los bonos en dólares operaron al alza en Wall Street ante un mejor contexto internacional, al igual que los ADRs que avanzaron 2,6%. Por su parte, el riesgo país se ubicó en los 416 puntos.

Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo. No se esperan indicadores locales esta tarde.

Donald Trump impone aranceles del 50% a productos de Canadá en plena disputa por autos y quesos

La medida podría generar inflación y tensiones entre ambos países, además de afectar bienes bajo el T-MEC. EEUU analiza imponer nuevos aranceles por el impacto de los incendios forestales canadienses en EEUU.

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Mercados emergentes: los inversores se refugian en bonos y le dan la espalda a las acciones

El último bimestre confirmó la divergencia entre el comportamiento de los flujos de capitales internacionales hacia bonos y acciones de mercados emergentes. Lo que haga la Fed tendrá mucha influencia en el futuro próximo.

Por Jorge Herrera

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Clave para la minería: Argentina y Canadá buscan actualizar un convenio de los años 90 para atraer inversiones

El embajador de Canadá en el país, Stewart Wheeler, afirmó que el clima de negocios mejoró con la llegada de Javier Milei y sus reformas económicas. "Probablemente soy el primer embajador canadiense en una generación que es optimista en Argentina", afirmó.

Por Juan Marcos Pollio

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Charlas de quincho: el feriado que no fue, el PJ entre marcas chinas y ponchos en Catamarca

Milei y una pelea (¿orquestada?) en el recinto bursátil. El partido con los ingleses se coló en el Senado. Quincho en el Tattersall por evento automotriz, con presencia política y definiciones de un CEO. Quinchos internacionales: de España a Oceanía. Quincho telúrico: la Fiesta del Poncho en Catamarca. Legislatura bonaerense, repleta de internas. Adiós a un rector del Buenos Aires.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 21 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.450 para la compra y a $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.501,71 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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