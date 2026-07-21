Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 21 de julio

El dólar mayorista alcanzó los $1.481, mientras que el blue se ubicó a $1.535, y el MEP a $1.512,35. Este lunes, los bonos en dólares operaron al alza en Wall Street ante un mejor contexto internacional, al igual que los ADRs que avanzaron 2,6%. Por su parte, el riesgo país se ubicó en los 416 puntos.
Donald Trump impone aranceles del 50% a productos de Canadá en plena disputa por autos y quesos
La medida podría generar inflación y tensiones entre ambos países, además de afectar bienes bajo el T-MEC. EEUU analiza imponer nuevos aranceles por el impacto de los incendios forestales canadienses en EEUU.