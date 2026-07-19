El día después de la final del Mundial 2026: Javier Milei apuesta a relanzar su agenda económica con reformas y baja del riesgo país

El Gobierno buscará aprovechar el cambio de clima político tras la Copa del Mundo para impulsar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, avanzar con la ley de Inocencia Fiscal y consolidar la baja del riesgo país.

Con el Mundial 2026 que finaliza este domingo, el Gobierno vuelve a concentrar toda su atención en la agenda económica. Durante las últimas semanas, el protagonismo de la Selección argentina desplazó del centro de la escena buena parte de los debates sobre inflación , actividad, consumo y empleo, mientras la Casa Rosada aprovechó ese contexto para avanzar en distintas iniciativas y preparar el terreno para una nueva etapa política.

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El cierre de la Copa del Mundo coincide con un escenario económico algo más favorable que el de los primeros meses del año. La inflación perforó el 2% mensual antes de lo previsto, comenzaron a observarse mejoras en algunos indicadores de confianza y las primeras negociaciones paritarias empezaron a reflejar cierta recuperación del salario real.

Sin embargo, el Gobierno reconoce que esos avances todavía no lograron trasladarse plenamente a la economía cotidiana. El consumo continúa mostrando señales de debilidad, la morosidad en el sistema financiero aumentó durante los últimos meses y la recuperación del empleo aún aparece como una de las principales asignaturas pendientes.

En ese contexto, la estrategia oficial apunta a recuperar la iniciativa política y avanzar con una serie de proyectos que considera centrales para consolidar el programa económico.

Uno de los primeros objetivos será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que el Ejecutivo considera prioritario para reforzar el esquema monetario vigente y limitar definitivamente el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión.

La iniciativa busca dejar establecido que el objetivo principal de la autoridad monetaria sea preservar la estabilidad de precios y fortalecer la independencia del organismo, dejando atrás el esquema de múltiples objetivos incorporado durante la reforma de 2012.

Desde distintos sectores del mercado consideran que una eventual aprobación de esta ley reforzaría la credibilidad del programa económico y enviaría una señal positiva hacia los inversores sobre la continuidad del actual régimen monetario más allá del actual mandato presidencial.

Riesgo país y regreso al financiamiento

Otro de los focos estará puesto sobre la evolución del riesgo país, que permanece apenas por encima de los 400 puntos básicos. En el mercado sostienen que una nueva reducción del indicador permitiría acercar nuevamente a la Argentina al mercado internacional de crédito, disminuir el costo de financiamiento y atraer un perfil de inversor más orientado al mediano y largo plazo.

Diversos informes privados señalan que, si continúa la consolidación fiscal y el proceso de desinflación, el riesgo país todavía tendría margen para seguir descendiendo durante los próximos meses, acercándose a los niveles que exhiben otros países con una calificación crediticia similar.

El Gobierno, sin embargo, reiteró que el regreso a los mercados internacionales no constituye una necesidad inmediata. La estrategia oficial continúa priorizando fuentes alternativas de financiamiento, como organismos multilaterales, emisiones en el mercado doméstico y operaciones específicas en dólares.

Los dólares del colchón, otra apuesta de Caputo

En paralelo, el Ministerio de Economía volverá a impulsar la ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos más importantes para Luis Caputo durante esta etapa del programa económico.

La iniciativa apunta a incentivar la utilización de los dólares no declarados que permanecen fuera del sistema financiero mediante modificaciones al régimen aprobado semanas atrás en el Congreso.

La expectativa oficial es que parte de esos recursos se incorporen al circuito formal, impulsen el crédito, fortalezcan las reservas y generen nuevas inversiones privadas.

Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de u$ss300.000 millones, un volumen que el Gobierno considera clave para acelerar el crecimiento económico sin recurrir a un mayor endeudamiento.

El fortalecimiento de las reservas internacionales también aparece entre los principales argumentos que el Ejecutivo buscará destacar durante el segundo semestre.

En las últimas semanas, el Banco Central logró incrementar sus compras de divisas, mientras las reservas brutas volvieron a acercarse a máximos de los últimos años gracias al ingreso de financiamiento de organismos internacionales, nuevas operaciones financieras y mayores depósitos en dólares dentro del sistema bancario.

El Gobierno vuelve a retomar la agenda de la inocencia fiscal ante la poca efectividad que tuvo la medida en los últimos meses

El desafío sigue siendo la economía real

Pese a la mejora observada en algunas variables macroeconómicas, el principal desafío continúa siendo trasladar esa estabilidad a la economía de los hogares.

La recuperación del salario real, el consumo, el crédito y la actividad privada serán determinantes para consolidar el programa económico durante el segundo semestre.