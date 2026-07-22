El lado B del carry trade global

Un combo inusual ha transformado a la capital japonesa en la más barata del mundo entre sus pares desarrollados. Mucho tiene que ver el comportamiento del yen, y en particular del “carry trade” global. Pero esto podría cambiar frente a una fuerte repatriación de capitales.

La fortaleza del dólar contra las principales divisas del mundo, con algunas pocas excepciones como la del yuan chino, tiene varios correlatos, principalmente, en el caso del euro y del yen japonés . Por ejemplo, en el caso nipón, una combinación de baja inflación y depreciación del yen han catapultado a Tokio , entre las 70 grandes ciudades, como la más barata del mundo.

El tema es que amén del impacto en los costos domésticos en dólares hay otra arista que inquieta a los inversores y es el temor a una reversión del “ carry trade”.

Por un lado, el último “ Mapping the World ” del Instituto de Investigación del Deutsche Bank 2026 deja en claro que la fuerte depreciación del yen de los últimos años dio lugar a una transformación estructural en el costo relativo de Japón: alquileres, restaurantes, teléfonos móviles y diversos servicios son mucho más baratos que en otras grandes capitales internacionales. Llegó a esta conclusión tras comparar los precios y los estándares de vida entre 70 capitales en seis continentes, donde se evidenció, por ejemplo, que el alquiler de un departamento de tres dormitorios cuesta en Tokio una cuarta parte que en Nueva York.

Destacan que, por ejemplo, los restaurantes de Tokio son más baratos que los de Varsovia o de Praga y, por ejemplo, una comida para dos personas cuesta un tercio de lo que cuesta en Nueva York o en Zúrich. Brindan otros ejemplos como el del valor de una cita amorosa que en el caso de Tokio cuesta la mitad que en Londres. Pero la diferencia no la explica ninguna crisis económica nipona sino un combo de: baja inflación y una divisa muy debilitada. Ocurre que desde 2012, el yen perdió más del 50% de su valor, mientras que los precios japoneses solo han aumentado aproximadamente un 20%. Un claro ejemplo de lo que en Argentina llamaríamos tiempos de “dólar caro”. Por eso, un europeo o un estadounidense, el combo nipón convierte a Japón en un destino excepcionalmente barato. Pero claro, un “dólar caro” implica, al igual que en Argentina, una situación complicada para las familias niponas con salarios en yenes, sobre todo, en términos de consumo de productos importados o turismo internacional.

La gente del banco germano considera que esta situación se debe a la política monetaria aplicada desde aproximadamente 2012. Es que el Banco de Japón (BoJ) mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas, incluso cuando otras grandes economías comenzaron a normalizar sus políticas monetarias y elevaron el precio del dinero. Así la notoria diferencia de rentabilidad entre Japón y otros mercados incentivó a los inversores a vender yenes y comprar activos denominados en monedas con tasas más elevadas, lo que en el argot del mercado se conoce como estrategia “carry trade” que, precisamente, consiste en financiarse en una moneda barata y con tasas bajas para invertir posteriormente en activos con una rentabilidad superior. Pero el problema es que, según estimaciones del mercado, la dimensión del “carry trade” oscila entre el medio billón y más de un billón de dólares.

Ahora bien, no hay duda que el yen ha sido durante años una de las monedas de financiación preferidas por los grandes operadores internacionales, pero ¿algo puede empezar a cambiar la tendencia? O sea, el gran interrogante es si la caída del yen está llegando a su fin. En ese caso, qué podría modificar significativamente este escenario: sin duda, una repatriación de capitales.

Ocurre que gran parte de los “especuladores” de “carry trade” son las propias entidades japonesas que tienen grandes inversiones en el extranjero, según el banco alemán alrededor de 3,4 billones de dólares en activos internacionales. Una proyección realizada por los estrategas del banco indica que una eventual repatriación de capitales japoneses podría alcanzar a cerca de medio billón de dólares, lo que representa casi un 10% del PIB nipón.

Hay estimaciones más dramáticas que hablan de más de 6 a 7 billones de dólares de entidades japonesas en activos extranjeros.

Está claro que el retorno de una gran cantidad de estos capitales podría fortalecer al yen y obligar a desarmar parte del “carry trade” global. Además, este proceso podría verse favorecido por un cambio en la política de inversión de los grandes fondos de pensiones y entidades financieras japonesas. Al respecto, la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, sugirió la posibilidad de orientar una mayor proporción de los activos de los fondos nacionales hacia inversiones domésticas, a la vez que, también se estudia facilitar la compra de bonos públicos japoneses dentro de determinados vehículos de ahorro con beneficios impositivos. En ese caso, si las instituciones niponas aumentan su exposición a Japón, para ello tendrían que vender una parte de sus activos extranjeros y convertir ese capital a yenes, lo cual elevaría la demanda de la moneda japonesa.

Y como en este mundo, la inteligencia artificial (IA) no puede estar ausente del análisis, porque, según el banco, puede convertirse en una oportunidad ya que la IA puede desempeñar un papel relevante en la recuperación económica de Japón. Explican que Japón enfrenta un serio desafío demográfico, ante el envejecimiento de la población y la menor tasa de natalidad, la oferta de mano de obra escasea en varios sectores económicos. Por lo tanto, aquellas tecnologías orientadas a mejorar la productividad, como la automatización, la robótica y la IA, resultan especialmente atractivas en este contexto. De ahí que el gobierno japonés manifestó su ambición de convertir al país en una de las economías más favorables al desarrollo de la IA. No debe soslayarse que Japón ostenta una fuerte base industrial que brinda ventajas para construir centros de datos, fabricar componentes y aplicar nuevas tecnologías en la producción. La apuesta es que, si Japón consigue atraer inversiones tecnológicas y elevar la productividad, podría mejorar su crecimiento potencial, aumentar la rentabilidad de los activos domésticos y así reducir la salida de capital.

Queda claro que un yen débil hace de Tokio una interesante oportunidad para turistas, visitantes, expatriados e inversores con ingresos en dólares o euros. Sin embargo, esta ventaja podría menguar si el yen empieza a recuperarse. Una suba de tasas, una repatriación de capitales o el cierre de posiciones de “carry trade” podrían provocar una apreciación significativa del yen. En ese caso, Tokio continuaría siendo competitiva por la calidad de sus servicios, la seguridad y la infraestructura, pero su “gap” competitivo en términos de dólar, frente a Nueva York, Londres o Zúrich podría comenzar a reducirse.

Si bien Japón se ha convertido en una especie de rareza de precios entre las economías desarrolladas, al erigir a Tokio como la gran capital más barata, el futuro dependerá de si el yen sigue debilitándose o inicia una recuperación capaz de transformar nuevamente el mapa mundial del costo de vida. Un desafío para el BoJ, y los apostadores al “carry trade”.