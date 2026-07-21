Alerta en mercados: el yen se hundió a su nivel más bajo en casi 40 años frente al dólar, ¿qué hay detrás? + Agregar ámbito en









La moneda japonesa superó los 163 yenes por dólar por primera vez desde 1986. La combinación de un dólar fortalecido, mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la suba del petróleo volvió a presionar al tipo de cambio nipón y eleva las expectativas de una intervención de las autoridades.

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, endureció su discurso durante la última semana y advirtió que el Gobierno está preparado para actuar si considera que los movimientos del mercado son excesivos. Kstudio

El yen japonés cayó este martes por debajo de las 163 unidades por dólar, un nivel que no se veía desde diciembre de 1986, en un nuevo episodio de debilidad de la moneda asiática que reavivó las especulaciones sobre una posible intervención del Gobierno de Japón para frenar la depreciación.

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Según informó Bloomberg, el tipo de cambio llegó a tocar los 163,24 yenes por dólar, impulsado por un fortalecimiento global de la divisa estadounidense, el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la renovada tensión geopolítica entre Washington e Irán, que volvió a impulsar el precio del petróleo.

Las razones detrás de la caída del yen La moneda japonesa continúa bajo presión por una combinación de factores que vienen afectando al mercado desde hace meses:

Amplio diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón.

Mayor aversión al riesgo por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán.

Suba del petróleo , que perjudica a Japón por su elevada dependencia de las importaciones energéticas.

Preocupaciones fiscales sobre la economía japonesa. Bloomberg recordó que, pese a estos factores, las autoridades japonesas ya destinaron ¥11,73 billones (unos US$71.900 millones) entre el 28 de abril y el 27 de mayo para sostener la moneda, aunque hasta ahora los resultados fueron limitados.





Crecen las advertencias de intervención La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, endureció su discurso durante la última semana y advirtió que el Gobierno está preparado para actuar si considera que los movimientos del mercado son excesivos. Para los analistas, la posibilidad de una intervención volvió a ganar protagonismo. "Si el petróleo permanece elevado y no hay intervención, el dólar/yen probablemente continúe subiendo de manera gradual", afirmó Yujiro Goto, estratega jefe de mercado cambiario de Nomura Securities, citado por Bloomberg. En la misma línea, Brendan Fagan, estratega macro de Bloomberg, sostuvo que la caída del yen a su nivel más bajo desde 1986, combinada con mayores tasas globales y el encarecimiento de la energía, deja a las autoridades japonesas con un margen cada vez más reducido para estabilizar la moneda.

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