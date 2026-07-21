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21 de julio 2026 - 09:30

Selección argentina, EN VIVO: Messi, Scaloni y las últimas noticias de la jornada del 21 de julio

La derrota ante España abrió un escenario de incertidumbre en la Selección, con mensajes de despedida y dudas sobre la continuidad de algunos de sus principales referentes.

La derrota ante España abrió un escenario de incertidumbre en la Selección, con mensajes de despedida y dudas sobre la continuidad de algunos de sus principales referentes.

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Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, el capitán regresó a Rosario para descansar, mientras crecen las incógnitas sobre el futuro de varios referentes.

La Selección argentina estuvo muy cerca de defender el título, pero cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 por un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario. El equipo de Lionel Scaloni volvió a disputar una final del mundo, aunque esta vez debió conformarse con el subcampeonato tras una definición muy pareja.

La derrota también dejó dudas sobre el futuro de algunos referentes. Emiliano "Dibu" Martínez admitió que analizará si es momento de dar un paso al costado, mientras que Leandro Paredes publicó un mensaje con tono de despedida. A ellos se suma la incertidumbre que rodea a Lionel Messi, quien todavía no confirmó si continuará en la Selección de cara al próximo ciclo.

Mientras gran parte del plantel regresó el lunes a Ezeiza, Messi llegó este martes a Rosario en un vuelo privado. El capitán permanecerá unos días junto a su familia en su ciudad natal antes de reincorporarse al Inter Miami, donde retomará la competencia oficial.

Rendirse no es opción para Nicolás Tagliafico: el jugador más veloz del Mundial que jugó la final rengueando

Nicolás Tagliafico ya es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia de la Selección argentina por la FIFA.

Nicolás Tagliafico ya es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia de la Selección argentina por la FIFA.

En medio del descanso previo al segundo tiempo suplementario una imagen conmovedora mostraba a Nicolás Tagliafico tendido en el piso con Lionel Scaloni, el preparador físico Luis Martín y otro de los integrantes del cuerpo técnico alentando al jugador. Argentina no tenía cambios en una final del mundo y Tagliafico “no daba más”.

El lateral izquierdo estuvo a punto de ser reemplazado al inicio del segundo tiempo, pero el desarrollo del partido y la tarjeta a Enzo Fernández hicieron que Scaloni priorice otras variantes. Tagliafico tuvo la dura tarea de marcar a la joya española, Lamine Yamal. Con oficio lo logró, incluso rengueando, y bloqueó cualquier chance que podría tener el joven extremo.

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El día después de Lionel Messi: el desafío del recambio generacional que enfrenta la Selección argentina rumbo al Mundial 2030

Por Eduardo Perimbelli

La Selección argentina encara un profundo recambio generacional tras el Mundial 2026. Las despedidas de los históricos y el desgaste físico abren paso a una nueva camada de jugadores que buscarán ser los nuevos líderes de cara al próximo ciclo mundialista. La derrota en la final ante España abrió un interrogante que nadie imaginaba: la continuidad de Lionel Scaloni, sumado a la incertidumbre por el futuro de Lionel Messi. El director técnico sorprendió en la conferencia de prensa posterior al partido al poner en duda su futuro al frente del combinado nacional y explicó que necesitará evaluar distintos aspectos antes de tomar una decisión definitiva.

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Lionel Messi llegó a Rosario tras la derrota en la final del Mundial 2026

Lionel Messi llegó este martes a Rosario luego de su participación en el Mundial 2026 y comenzó un breve período de descanso junto a su familia. El capitán argentino aterrizó en un vuelo privado en el Aeropuerto Internacional de Rosario y permanecerá algunos días en su ciudad natal antes de reincorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial.

El arribo del rosarino se produjo un día después del multitudinario recibimiento que la Selección Argentina tuvo en Ezeiza, tras el regreso del plantel desde Estados Unidos. Sin embargo, Messi no integró esa delegación y optó por permanecer algunas horas más en territorio norteamericano antes de emprender el viaje de regreso al país.

Dibu Martínez sembró dudas sobre su futuro en la Selección argentina: "Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado"

La incertidumbre sobre el futuro de Emiliano "Dibu" Martínez sacudió a la Selección Argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El arquero publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales durante la madrugada y dejó abierta la posibilidad de despedirse del equipo nacional, una declaración que sorprendió a los hinchas tras el regreso del plantel al país.

Apenas unas horas después del masivo recibimiento en Ezeiza, donde miles de fanáticos acompañaron al seleccionado pese a la caída en la final, Martínez eligió expresarse públicamente. Su publicación estuvo marcada por el dolor por la derrota, pero también por una reflexión que alimentó las dudas sobre su continuidad con la camiseta albiceleste.

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