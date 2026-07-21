Selección argentina, EN VIVO: Messi, Scaloni y las últimas noticias de la jornada del 21 de julio

Rendirse no es opción para Nicolás Tagliafico: el jugador más veloz del Mundial que jugó la final rengueando

Nicolás Tagliafico ya es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de toda la historia de la Selección argentina por la FIFA. @tagliafico3

En medio del descanso previo al segundo tiempo suplementario una imagen conmovedora mostraba a Nicolás Tagliafico tendido en el piso con Lionel Scaloni, el preparador físico Luis Martín y otro de los integrantes del cuerpo técnico alentando al jugador. Argentina no tenía cambios en una final del mundo y Tagliafico “no daba más”.

El lateral izquierdo estuvo a punto de ser reemplazado al inicio del segundo tiempo, pero el desarrollo del partido y la tarjeta a Enzo Fernández hicieron que Scaloni priorice otras variantes. Tagliafico tuvo la dura tarea de marcar a la joya española, Lamine Yamal. Con oficio lo logró, incluso rengueando, y bloqueó cualquier chance que podría tener el joven extremo.

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