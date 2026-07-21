Selección argentina, EN VIVO: Messi, Scaloni y las últimas noticias de la jornada del 21 de julio

La Selección argentina estuvo muy cerca de defender el título, pero cayó 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 por un gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario. El equipo de Lionel Scaloni volvió a disputar una final del mundo, aunque esta vez debió conformarse con el subcampeonato tras una definición muy pareja.
Rendirse no es opción para Nicolás Tagliafico: el jugador más veloz del Mundial que jugó la final rengueando
En medio del descanso previo al segundo tiempo suplementario una imagen conmovedora mostraba a Nicolás Tagliafico tendido en el piso con Lionel Scaloni, el preparador físico Luis Martín y otro de los integrantes del cuerpo técnico alentando al jugador. Argentina no tenía cambios en una final del mundo y Tagliafico “no daba más”.
El lateral izquierdo estuvo a punto de ser reemplazado al inicio del segundo tiempo, pero el desarrollo del partido y la tarjeta a Enzo Fernández hicieron que Scaloni priorice otras variantes. Tagliafico tuvo la dura tarea de marcar a la joya española, Lamine Yamal. Con oficio lo logró, incluso rengueando, y bloqueó cualquier chance que podría tener el joven extremo.