Cómo organizar el presupuesto mensual para destinar un porcentaje al ahorro de dólares

Una estrategia muy fácil de seguir te permite administrar mejor los ingresos y acercarte a tu meta financiera sin tener que hacer cambios grandes de rutina.

Administrar el dinero de forma ordenada es lo que marca la diferencia entre llegar tranquilo a fin de mes o perder el control de los gastos . Si uno se plantea un esquema claro , se vuelve mucho más fácil reservar una parte de los ingresos para cumplir objetivos de largo plazo y hasta darse algunos gustos .

Además, quienes buscan tener una buena base de ahorro en dólares pueden adoptar un método que distribuye el dinero en categorías específicas. Esa organización ayuda a evitar gastos innecesarios y favorece la constancia, incluso cuando el margen disponible al terminar el mes no es muy amplio.

La regla 50/30/20 es un sistema de administración financiera que propone dividir el ingreso neto mensual en tres grupos. Es muy fácil de seguir porque no requiere conocimientos avanzados y puede adaptarse a distintos niveles de ingresos. El método arranca desde el dinero que queda disponible luego de descuentos, impuestos o retenciones.

A partir de esa cifra, cada porcentaje cumple una función determinada dentro del presupuesto. El 50% va para los gastos indispensables, entre los que se incluye el alquiler o la cuota de la vivienda, los servicios, la alimentación, el transporte, los medicamentos y las obligaciones financieras que no pueden postergarse.

El 30% corresponde a los gastos del bienestar personal, categoría en la que entran las salidas, el entretenimiento, las plataformas de streaming, la ropa, los viajes, la tecnología y cualquier compra que no sea esencial para la vida cotidiana. El 20% restante se reserva para fortalecer la situación financiera y puede dirigirse a un fondo de emergencia, cancelar deudas o, si el objetivo es proteger los ahorros frente a la inflación, comprar dólares .

La razón por la que este esquema suele dar buenos resultados es que establece límites para cada tipo de gasto y el ahorro pasa a ocupar un lugar fijo dentro del presupuesto mensual. Por ejemplo, si una persona recibe $2.000.000 netos por mes, la distribución sería la siguiente:

$1.000.000 para gastos esenciales

para gastos esenciales $600.000 para consumos personales y recreativos

para consumos personales y recreativos $400.000 para ahorrar o cancelar deudas

En caso de que el 20% sea difícil de alcanzar, el método se puede ajustar. Muchas personas empiezan con un 5% o un 10% y aumentan esa proporción a medida que mejoran sus ingresos o reducen gastos innecesarios. Para aplicar la regla de la mejor manera, hay que seguir algunos pasos básicos:

Calcular el ingreso neto disponible cada mes

Registrar todos los gastos sin excepción

Clasificar cada consumo dentro de una de las tres categorías

Comparar la distribución real con la proporción 50/30/20

Corregir los excesos de manera gradual

Destinar el porcentaje reservado para ahorrar apenas se cobra el sueldo

Las aplicaciones móviles y las planillas digitales también pueden ayudar a registrar movimientos y detectar dónde es que aparece el mayor volumen de gastos.

Con esta técnica, tu ahorro se puede potenciar. Imagen: Freepik

Monitoreo periódico: la importancia de revisar los desvíos presupuestario

El seguimiento del presupuesto es tan importante como su planificación inicial, ya que estar al tanto de los movimientos de dinero permite detectar errores antes de que afecten la capacidad de ahorro o de compra de dólares. Una revisión semanal o quincenal es suficiente para encontrar esos gastos que se suelen pasar por alto, como las suscripciones olvidadas o los pagos duplicados.

Este control también reduce el riesgo de depender de la tarjeta de crédito para cubrir gastos normales. Cuando el presupuesto mantiene un equilibrio, ya no es necesario financiar consumos diarios con deuda. Además, si aparecen gastos extraordinarios, el monitoreo permite buscar recortes dentro del porcentaje pensado para el ocio antes que recurrir al dinero previsto para objetivos financieros.

El seguimiento permanente también permite usar el dinero sobrante para ahorrar, ya que, por ejemplo, si un mes el gasto en transporte, servicios o entretenimiento es inferior al previsto, ese excedente puede incorporarse al fondo para comprar más dólares. Con el paso de los meses, este te muestra la evolución de tus finanzas personales.