Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 25 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 25 de septiembre.
Resultados de la Quiniela Nocturna de ayer, jueves 24 de septiembre
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7373
- 2: 7898
- 3: 6134
- 4: 3779
- 5: 6197
- 6: 4399
- 7: 7431
- 8: 2373
- 9: 2008
- 10: 7999
- 11: 9965
- 12: 2773
- 13: 9217
- 14: 0128
- 15: 8873
- 16: 7446
- 17: 6168
- 18: 5449
- 19: 1548
- 20: 1908
Letras de la Nacional: BCDJ
Provincial
- 1: 1817
- 2: 8957
- 3: 4357
- 4: 8337
- 5: 4571
- 6: 1811
- 7: 7498
- 8: 8229
- 9: 0964
- 10: 8731
- 11: 2544
- 12: 0393
- 13: 5444
- 14: 1624
- 15: 1888
- 16: 2187
- 17: 6619
- 18: 7840
- 19: 5986
- 20: 0093