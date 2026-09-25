De zona fría a zona cálida: norteños encadenan victorias al hilo y arrecian cruces entre las provincias

En semanas, los mandatarios lograron la aprobación de la ley de Biocombustibles y el recorte de los subsidios al gas con la promesa de una tarifa eléctrica diferencial para el NEA y el NOA. Por el contrario, hay malestar en Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe.

"El norte va a tener zona cálida y el sur va a mantener zona fría, una muy buena medida". La reflexión de un gobernador norteño ante la consulta de Ámbito sintetiza el espíritu discursivo que los caciques de la región pretenden imprimirle a la victoria legislativa; un triunfo puertas adentro de sus terruños que, según explican, no afecta a otros distritos, ya que la Patagonia sostendrá sus subsidios al gas. La idea, sin embargo, omite algo nodal: numerosos municipios de Buenos Aires, Córdoba , Santa Fe, San Luis y Mendoza perderán el beneficio.

Por el contrario, el Norte Grande se garantizó la implementación de un esquema de alivio a las tarifas eléctricas que regirá entre noviembre y abril. Se trata de un reclamo histórico que el Gobierno puso como moneda de cambio para conseguir votos en el Congreso . El mismo se instrumentalizará a través de una resolución y hay expectativa entre los jefes provinciales, deseosos de dar buenas noticias en medio de una economía doméstica vapuleada.

La reyerta en la Cámara alta se saldó con 38 votos a favor y ocho negativos, en un debate marcado por la ausencia de la oposición. De esta manera, las jurisdicciones norteñas encadenaron dos medallas consecutivas, ya que venían de lograr la aprobación de la nueva ley de Biocombustibles, un proyecto que era respaldado por Salta , Tucumán y Jujuy y que, como con zona fría, también contaba con rechazos bonaerenses , cordobeses y santafesinos , por considerar que pone en jaque a las pymes del sector.

Más allá del desenlace final, los episodios no estuvieron exentos de tensiones. Antes de la sesión, el salteño Gustavo Sáenz había marcado la cancha, declarando que quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión "tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo".

"Logramos una resolución para que Nación reconozca a las zonas cálidas y establezca un subsidio para las familias que realmente lo necesitan", detalló, y remarcó que quienes hayan votado en contra " deberán asumir el costo político en cada uno de sus pueblos por haberle dado la espalda a las familias que realmente lo necesitan".

Sus palabras encendieron la mecha y activaron una disputa donde se colaron los tentáculos de la interna peronista. El senador pampeano Daniel Bensusán recogió el guante y consideró "legítimo" el reclamo norteño, aunque sostuvo que "no debe ser atendido a costa de otras provincias". "No aceptamos que para reconocer un derecho haya que recortar otro. Ni que para beneficiar a una región haya que perjudicar a otra", reflexionó el legislador.

Gobernador @GustavoSaenzOK: el reclamo del Norte es legítimo y debe ser atendido. Pero no a costa de los derechos de otras provincias.



Eso es justamente el federalismo: reconocer que la Argentina tiene realidades climáticas y territoriales diferentes y dar respuestas equitativas… https://t.co/gvVhQESuzu — Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) September 24, 2026

Acto seguido, Bensusán mencionó que necesitamos un verdadero federalismo de concertación: "Provincias que no compitan por beneficios nacionales, sino un Estado que reconozca sus diferencias y garantice igualdad territorial". Por último, afirmó que "defender las Zonas Frías no es estar en contra del Norte" sino que es defender el mismo principio que justifica su reclamo: "Que el lugar donde vivimos y su realidad climática sean tenidos en cuenta".

La senadora jujeña Carolina Moisés, en tanto, respaldó los dichos de Sáenz. "En la historia fuimos los del Norte Grande los más perjudicados; por periferia, por distancias del puerto, por condiciones estructurales... quizás el camino justamente sea un federalismo real, como tan bien lo describiste", le respondió a su par de La Pampa.

Por su parte, el bonaerense Eduardo "Wado" de Pedro sumó su voz al malestar y dijo que es "absurdo que nos peleemos entre provincias que pagan muchísimo por la luz y muchísimo por el gas". El exministro del Interior indicó que lo más sensato "es rechazar la derogación de Zonas Frías y tratar de manera urgente un proyecto que incorpore un descuento equivalente en la tarifa eléctrica para las familias que viven en las Zonas Cálidas".

Entre los sufragios negativos, figuraron aliados del oficialismo, con los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto y el pampeano Daniel Kroneberger.

Otro de los dirigentes que sumaron su voz a la polémica fue el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, un líder poco acostumbrado a intervenir en cuestiones nacionales. A través de sus redes sociales, Poggi recordó que había protestado ante la media sanción del recorte a zona fría -en mayo pasado- y volvió a la carga contra la aprobación definitiva. Por entonces, el mandatario había enviado una carta a todos los legisladores puntanos instándolos a votar en contra de los cambios.

El pasado 20 de Mayo, con la media sanción de Diputados, manifesté mi postura sobre el perjuicio que implicaba para el bolsillo de los Sanluiseños la eliminación de nuestra Pcia de la calificación de zona fría. Se les informó la situación en detalle a todos los Legisladores… https://t.co/yimaVoudkx — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) September 25, 2026

"Como Gobernador de San Luis ratifico mi postura en contra de la Ley sancionada en el día de la fecha y me comprometo ante los Sanluiseños a encontrar mecanismos alternativos para que el impacto de esta quita del subsidio nacional en el bolsillo familiar, sea el menor posible", concluyó el jefe provincial.

Durante el debate en Diputados, su vecino Martín Llaryora se puso al frente de la oposición al proyecto, al que consideró como "brutal" y una "locura". Incluso reunió a todos los intendententes de los municipios afectados, en una foto dirigida a la Casa Rosada. Asimismo, definió a zona fría como una "conquista de años" y estimó que el recorte significaría unos $12.000 millones de transferencia directa desde los hogares cordobeses, principalmente de sectores medios y trabajadores.

Por fuera de la veta económica, los hechos desnudan un acercamiento entre el Gobierno y los gobernadores del Norte Grande, que en los últimos meses revitalizaron el bloque para pulsear con mayor fortaleza ante Javier Milei. A mediados de junio, los 10 líderes de la región se reunieron con Diego Santilli en el Consejo Federal de Inversiones. Allí le dejaron una carpeta con pedidos varios, incluyendo obra pública, rutas nacionales e infraestructura energética.

Luego, Santilli participó de la cumbre del bloque en Posadas, Misiones, evento que tuvo su continuidad días más tarde en una reunión en el Ministerio de Economía, donde se hilaron los puntos centrales del acuerdo por zona cálida. El mismo estipula que el bloque subsidiado para las zonas muy cálidas se eleve de 300 a 550 kWh, mientras que para las zonas cálidas aumentará de 150 a 300 kWh, durante el período comprendido entre noviembre y abril.

En cualquier caso, el mileísmo logró atomizar las provincias e incluso contraponer reclamos para anotarse triunfos legislativos. Pericia en la cirugía, con ecos legislativos.