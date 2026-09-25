El dólar mayorista supera los $1.520 y acumula su tercera semana al alza + Agregar ámbito en









A pesar de la merma en las reservas, el Banco Central (BCRA) logró extender a 13 ruedas consecutivas su racha compradora en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

El dólar oficial cierra la semana en su nuevo máximo nominal, en un contexto en el cual se verifica una mayor demanda de cobertura y el Banco Central (BCRA) no logra acrecentar sus compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A eso se le agrega que el tipo de cambio estuvo presionado por el escenario internacional.

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El tipo de cambio mayorista sube hasta los a $1.523 este viernes. El techo del régimen de bandas cambiarias se ubica este viernes en $1.912,76, por lo que la brecha con ese umbral culminó en el 25,88%.

En el mercado minorista, en tanto, el dólar opera a $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA entre las entidades financieras aún no se conoce el precio para la venta.

Dentro de los financieros, el MEP llega hasta los $1.548,91 y el CCL se mantiene en $1.623,81, ambos con variaciones muy acotadas respecto de la jornada previa. Mientras tanto, aún no se registran operaciones en el mercado de futuros.

El dólar mayorista acumula su tercera semana al alza. Las reservas del BCRA cayeron otra vez Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) bajaron u$s88 millones este jueves y cerraron en u$s48.845 millones, por lo que en las últimas tres semanas la sangría se amplió a casi u$s2.000 milones. Desde el 3 de septiembre, cuando las reservas alcanzaron los u$s50.800 millones, su nivel más alto desde 2019, el retroceso acumulado llega a u$s1.955 millones.

La caída de este jueves se produjo pese a que el BCRA volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial: adquirió u$s8 millones. Así, las compras acumuladas de septiembre llegaron a u$s232 millones y la racha positiva se extendió a 13 ruedas consecutivas. En lo que va de 2026, el saldo comprador alcanza los u$s14.327 millones. El promedio diario de compras de septiembre se ubica en u$s13 millones, por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. La racha compradora convive, así, con un ritmo de adquisición de divisas menor al de los meses más fuertes del programa.

¿A cuánto cotiza el dólar esta jornada? Depositphotos

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