Prevén aumento de la pobreza, pero en el Gobierno esperan mejora hacia fin de año

La cifra habría subido a 31% de la población, por encima del 28% del segundo semestre de 2025. En el gobierno esperan que en lo que resta del año el índice retome la tendencia descendente. El repunte de la inflación a comienzos de 2026 explica el aumento.

Este jueves el INDEC difundirá los datos de indigencia y de pobreza del primer semestre del año. Cálculos privados anticipan un deterioro en estos indicadores. En el gobierno también aguardan malas noticias, pero señalaron a Ámbito que estos resultados se vinculan al repunte inflacionario de la primera parte del año, y esperan que, con la desaceleración que vienen registrando los índices de precios en los últimos meses , los indicadores sociales vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre.

Se estima que los nuevos resultados podrían mostrar un incremento de entre 2 y 3 puntos porcentuales en la pobreza e indigencia respecto del segundo semestre de 2025. De confirmarse, implicaría un retroceso respecto de los niveles alcanzados a fines del año pasado, aunque los indicadores continuarían considerablemente por debajo de los registrados al inicio de la gestión y, especialmente, del pico del primer semestre de 2024.

Así, la pobreza habría superado el 31% en el primer semestre de 2026, aumento que significaría más de un millón y medio de nuevos pobres desde diciembre. El último registro oficial corresponde al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó algo por encima de 28%.

En julio último el nowcast proyectaba una incidencia de la pobreza de 31,6%, según señaló el economista Martín González- Rozada de la Universidad Torcuato Di Tella.

Esta estimación es muy parecida a la realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina: proyecta que el índice semestral oscila entre 31% y 32%.

Fuente: Martín Rozada, Universidad Torcuato Di Tella

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei se produjo una reducción de la pobreza y la indigencia. En el primer semestre de 2024 esos indicadores llegaron al 52,9% y al 18,1%, respectivamente, para luego iniciar una trayectoria descendente hasta ubicarse en 28,2% y 6,3% en el segundo semestre de 2025.

En cuanto a núcleo infantil, sector más vulnerable, la pobreza alcanzaba al 67,1% de los menores de 17 años y la indigencia al 27,3% en el primer semestre de 2024. Mostraron también una trayectoria descendente hasta ubicarse en el 42,3% de pobreza y 9,4% de indigencia para el segundo semestre de 2025.

“Esta evolución está estrechamente vinculada con el ordenamiento macroeconómico y, fundamentalmente, con la reducción de la inflación, que tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables y sobre el valor de las canastas básicas”, señalan en fuentes oficiales.

Agregan que se sostuvo y reforzó la asistencia directa a los sectores más vulnerables, principalmente a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar, priorizando las transferencias directas a las familias y eliminando intermediaciones.

El Gobierno anunció que su compromiso es sostener la cobertura conjunta de ambas prestaciones en un 95% de la Canasta Básica Alimentaria. Esto implicó un incremento de 645% de la AUH, 228% de la Prestación Alimentar y 2.137% de la Asignación Mil Días destinada a la primera infancia.

Suba de la pobreza e indigencia

“La eventual suba de la pobreza y la indigencia debe analizarse en el contexto de la aceleración inflacionaria registrada durante algunos meses, que impactó sobre el poder adquisitivo de los hogares”, señalaron fuentes del gobierno consultadas por este medio sobre las razones del deterioro en estos indicadores sociales.

Pero también afirmaron que “tras el aumento de la inflación de marzo y abril, el ritmo de incremento de los precios volvió a desacelerarse. De sostenerse esa tendencia, acompañada por la evolución de los ingresos, la expectativa es que los indicadores sociales vuelvan a mostrar una mejora durante el segundo semestre”.

Remarcaron que la posición del gobierno es que “una reducción sostenible de la pobreza requiere mantener la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y una trayectoria descendente de la inflación, junto con una política social focalizada en la asistencia directa a quienes más lo necesitan”.