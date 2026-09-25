Javier Milei regresa de Nueva York sin la foto con Donald Trump y pone la mira en París

Mientras el Presidente sostuvo su alineamiento internacional y se reunió con Benjamin Netanyahu, Trump recibió al primer ministro británico y abordó con él el conflicto por Malvinas. La próxima escala será París, con Karina Milei, gobernadores y una agenda que mira a 2027.

Javier Milei regresa este viernes después de una estadía en Nueva York que había sido presentada en Balcarce 50 como una oportunidad para exhibir el alineamiento estratégico con Estados Unidos y reforzar su posicionamiento internacional. El resultado dejó una postal menos contundente de la esperada. No hubo reunión bilateral con Donald Trump , el encuentro con Marco Rubio fue un contacto pull aside y el respaldo norteamericano al reclamo argentino por Malvinas no se tradujo en una definición pública de Washington.

El Presidente consiguió ocupar el centro de la escena con un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que volvió a defender la soberanía sobre las islas y cuestionó el funcionamiento del organismo multilateral. Sin embargo, la ausencia de Trump en la foto oficial adquiere un peso particular por la expectativa oficial que se alimentó sobre un encuentro entre ambos presidentes.

Milei participó junto al mandatario estadounidense de la sesión del Escudo de las Américas, pero no hubo una bilateral formal. El propio embajador argentino en Washington, Alec Oxenford , buscó relativizar la falta de la foto al señalar que ambos mandatarios se habían visto varias veces.

En paralelo, Trump mantuvo un encuentro cara a cara con el primer ministro británico Andy Burnham y, además, Malvinas formó parte explícita de la conversación . Burnham confirmó que planteó ante Trump la posición británica sobre las islas y sostuvo que Londres se mantendrá firme frente a cualquier amenaza. El norteamericano, por su parte, destacó el buen momento de la relación entre Washington y Londres.

Una de las fotos que sí dejó el viaje fue con Benjamín Netanyahu, un aliado político e ideológico de Milei que atraviesa un escenario internacional particularmente complejo. El Presidente volvió a expresar su respaldo al primer ministro israelí y reivindicó la alianza con Israel, pero la reunión también expuso el grado de aislamiento que enfrenta Netanyahu en Naciones Unidas, donde su discurso estuvo acompañado por el retiro de numerosas delegaciones.

Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu.

La gira, sin embargo, dejó un resultado económico de peso que matiza el balance político. Argentina y Estados Unidos anunciaron el Corredor Andes-Atlántico, un esquema de financiamiento de hasta u$s7.000 millones para infraestructura vinculada con energía, minería, transporte y conectividad, con un papel central para Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado.

El acuerdo contempla instrumentos de organismos estadounidenses y la posibilidad de apalancar inversiones privadas, aunque no supone un desembolso inmediato por ese monto. La cifra llega en la antesala de 2027 y en un contexto en el que el Gobierno necesita mostrar que su alineamiento con Washington puede traducirse en financiamiento e inversiones concretas y coincide con una estimación del equipo económico sobre la demanda adicional de dólares que podría producirse durante el año electoral.

El rol de Karina y la próxima escala internacional

El regreso a Buenos Aires tampoco encontrará una agenda doméstica en pausa. Mientras Milei permaneció en Nueva York, Karina Milei siguió al frente del armado político y de las conversaciones con aliados, con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y las PASO como parte de una discusión que ya tiene un marcado componente electoral. La hermanísima habló dos veces con la prensa en ausencia del primer mandatario. En una de ellas, aclaró que la relación con el Presidente es "espectacular".

Karina Milei encabezó cena con senadores. Presidencia

La próxima escala internacional de Milei será París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, para participar de la Argentina Week, acompañado por Karina y Diego Santilli y por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Mientras Casa Rosada intenta ampliar el listado, Jorge Macri permanece como una de las incógnitas de la delegación. El viaje tendrá una dimensión económica, pero también servirá para medir hasta dónde llega la nueva red de alianzas que el Gobierno busca construir hacia 2027.

La presencia de mandatarios provinciales le da al viaje una dimensión que excede la diplomacia presidencial y convierte a la Argentina Week en una suerte de vidriera internacional de la nueva etapa política del Gobierno. En Casa Rosada, mientras tanto, intentan utilizar esa convocatoria para reforzar las negociaciones por el Presupuesto y la eliminación de las PASO.

En tanto, la interna con Patricia Bullrich obligó al Ejecutivo a bajar la tensión y el Presidente ordenó a sus funcionarios no confrontar con la senadora, en una señal de que el Gobierno busca preservar el vínculo la dirigente que conduce el bloque libertario en el Senado. La decisión de evitar una escalada con la exministra convive con una semana en la que el oficialismo consiguió mostrar resultados en el Congreso, con avances en zona fría y en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.