Represión en el Congreso: heridos en una nueva marcha de jubilados

En diálogo con C5N, el padre Paco relató el momento: "Seguramente me habrán dado con un escudo, o con la mano. No me di cuenta. Estábamos dando la primera vuelta como todos los miércoles y empezaron a empujarnos fuerte, tiraron a una de las jubiladas ".

padre paco.jfif El sacerdote resultó herido por el accionar policial en las inmediaciones del Congreso.

"Me tomaron los datos por si me quiere llamar el fiscal. Es injusto porque yo me opuse a la detención del otro compañero, asi que yo si me enfrenté a la autoridad, yo soy el que tiene que estar detenido no él", agregó.

Por último, apuntó a que volvió a ocurrir "la represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido, al otro compañero si, por lo pronto demorado. Me voy a quedar con él, pero yo tengo coronita, el pueblo no". Y cerró: "Estoy bien, los que están mal son los jubilados".