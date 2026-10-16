Subte F: cuáles son las empresas que pelean por la construcción de la megaobra y cómo sigue la licitación

El Gobierno porteño dio a conocer los conglomerados preseleccionados que pujarán por la adjudicación de la obra de u$s1.350 millones.

A principios de octubre, la Ciudad de Buenos Aires abrió los sobres de la licitación pública para la construcción de la línea F . Se conocieron así las empresas preseleccionadas que competirán para poner en marcha la obra de u$s1.350 millones que unirá Barracas con Palermo y conectará con el resto de la red subterránea. Quiénes integran los dos consorcios que pujan por la adjudicación.

El proyecto anunciado por Jorge Macri a principios de 2025 prevé la construcción de 12 estaciones que conectarán la zona sur con el norte de CABA, en un trayecto que conectará con seis líneas de la red y con el tren Roca -en Plaza Constitución- y la estación Palermo de la Línea San Martín.

Una cabecera de la nueva línea estará ubicada en Brandsen y la otra en Pacífico y estarán conectadas entre sí por las paradas de Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz y Ecoparque.

Dos consorcio resultaron preseleccionados durante la apertura de sobres que llevó adelante el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua. Uno está integrado por empresas chinas ( CITIC Construction y Ranken Railway Construction ) y tres nacionales: Supercemento, Eleprint y Panedile . El otro oferente es un nombre conocido en el rubro ferroviario nacional: Roggio (a cargo de Emova) en asociación con la italiana Ghella .

Roggio fue fundado por el inmigrante italiano Benito Roggio en 1909. Hace tres décadas opera las líneas del subte porteño. Desde 2021 lo hace a través de Emova, empresa concesionaria del servicio. Es, además, uno de los actores con mayor recorrido técnico del país y uno de los conglomerados de infraestructura, construcción y servicios públicos más antiguos del paño local.

Para competir por la línea F se unió a Ghella, una de las empresas referentes a nivel mundial en el uso de las TBM en suelos frágiles o freáticos. A lo largo de su recorrido completó más de 190 túneles en distintos países. En Argentina estuvieron a cargo de las obras del Arroyo Vega.

Del otro lado estarán las asiáticas junto a las tres firmas locales. Supercemento es una histórica constructora fundada en 1955, liderada por las familias Julianes y Miyagishima y especializada en el desarrollo de hormigón pretensado para caños de gran diámetro. Participó en el Plan de Saneamiento Matanza-Riachuelo, plantas potabilizadoras y grandes emisarios subfluviales; la electrificación del Ferrocarril Roca; el Puente Internacional Tancredo Neves y el barrio de Nordelta, entre otros.

Eleprint es una empresa familiar controlada por Gustavo Weiss, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción. Se especializa en ingeniería civil pesada, arquitectura institucional, puentes, redes de servicios públicos y obras viales, incluyendo rutas nacionales. Estuvo detrás de la construcción del Estadio Ciudad de La Plata, el Puente Lacarra y el dragado del Río Salado.

Asimsimo, Panedile pertenece a la familia Dragonetti. Participó de obras hidroeléctricas e hidráulicas de envergadura, como el Dique de Río Hondo y el Dique de Ullum. También realizó obras de saneamiento, minería, petróleo y gas, arquitectura, proyectos ferroviarios y vialidad, como la Autopista Illia.

Estas firmas se unieron a CITIC Construction, que está dirigida por los ingenieros Yang Jianqiang y Zhong Ning y forma parte de un conglomerado estatal. Su especialidad son los proyectos de infraestructura, autopistas y líneas ferroviarias, con contratos EPC conocidos como “llave en mano”, en la que una misma compañía se encarga del diseño, la compra de materiales, la ejecución y la entrega.

CITIC también tiene su recorrido local. Proveyó coches con aire acondicionado para las formaciones de las líneas A y C del subte. A nivel mundial, su obra más emblemática es el edificio CITIC Tower -conocido como China Zun-, el más alto de Pekín, con 528 metros de altura y 108 pisos. Además cuenta con un amplio portafolio de infraestructura global, que incluye el Estadio Nacional de Pekín; la ciudad satélite de Kilamba Kiaxi, en Angola (que abarca más de 3.3 millones de metros cuadrados) y la Autopista Este-Oeste de Argelia.

La otra empresa china de este consorcio es Ranken Railway Construction, la filial técnica especializada en viaductos y tunelado de China Railway Construction Corporation (CRCC), una de las constructoras de infraestructura ferroviaria más grandes del mundo, bajo control estatal y dirigida por la ingeniera técnica Wang Heng. Se especializa en la excavación en suelos urbanos complejos mediante escudos TBM.

Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires

Cómo sigue el proceso de licitación de la línea F

El próximo capítulo de la licitación será la apertura del sobre económico en la cual se darán a conocer las propuestas de cada grupo. Según supo Ámbito, se llevará a cabo durante el mes de noviembre. Posteriormente, el Gobierno porteño evaluará cada oferta. En diciembre se adjudicará el contrato para construir la Línea F, mientras que las obras iniciarán a principios del 2027.

La apertura de sobres que se llevó a cabo el 2 de octubre dejó en competencia a dos consorcios con perfiles diferentes. Por un lado, un viejo conocido de la red de subterráneos porteña, el grupo Roggio, que se presentó junto a Ghella, compañía con experiencia en el tunelado. Por otro, se entrelazan tres constructoras locales con dos gigantes chinas (una de origen estatal y otra de capitales privados).

Según explicaron desde el Gobierno porteño, las empresas locales no cuentan con la capacidad tecnológica para realizar por si solas la obra que exige la licitación. Esto es debido a que por primera vez no se hará a la vieja usanza, con "pico y pala" sino que se utilizarán dos tuneladoras TBM (Tunnel Boring Machine).

El recorrido total de la obra será de 9,8 kilómetros e incluirá túneles complementarios para cocheras, talleres y logística. Durante la construcción, las TBM trabajarán de forma simultánea la excavación y el revestimiento del tunel y avanzarán de manera continua en dos túneles gemelos de seis metros de diámetro. Esto, según explicaron desde CABA, permitirá reducir los tiempos de obra y evitar grandes interrupciones en la vía pública.

El estándar internacional de automatización será el GoA4. Se trata de un proceso mediante el cual la responsabilidad de operar el tren pasa del conductor al sistema de control del tren. La línea 14 de París o el subte de Riad operan bajo dicho sistema y sin conductores.

Se espera que la Línea F conlleve una inversión de u$s1.350 millones y sea la obra más costosa del país. La proyección es que facilite el desplazamiento entre el norte y el sur de más de 300.000 pasajeros y que descongestioné la actual Línea C. La concreción de la Línea F confluye con la renovación de estaciones y la compra de 214 coches para la Línea A, B y C, además de la puesta en marcha de buses eléctricos y el desarrollo del Trambus.