Línea F: dos consorcios de empresas compiten por la licitación de las obras del subte + Agregar ámbito en









El Gobierno de la Ciudad confirmó que recibió dos propuestas técnicas y que las obras podrían iniciar en 2027.

Mockup de la potencial nueva Línea F.

Se conoció el primer paso para la realización de la Línea F, con la apertura de ofertas técnicas de dos consorcios empresarios que podrían llevar adelante la construcción del nuevo subte para unir Barracas con Palermo. Será la primera vez en 25 años que inicien obras de esta índole. Restan conocer las ofertas económicas.

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Los dos consorcios cuentan con firmas internacionales y nacionales. Uno de ellos está conformado por la argentina Roggio y la italiana Ghella, mientras que en la otra confluyen las chinas CITIC Construction y Ranken Railwail Construction junto a las argentinas Supercemento, Eleprint y Panedile.

La confirmación llegó por parte de jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri: "Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027".

Línea F Se espera que la Línea F conlleve una inversión de u$s1.350 millones y sea la obra más costosa del país. Tendrá 12 estaciones y conectará el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad, hasta Palermo, en el noreste, atravesando Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, y Recoleta. El total del recorrido contará con una extensión de 9,8 kilómetros.

Mockup de la potencial nueva Línea F. Las estaciones ya tienen nombre: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz, Ecoparque y Pacífico. Tendrán combinación con seis líneas subterráneas y con dos estaciones de trenes, de las líneas Roca y San Martín.

La proyección es que facilite el desplazamiento entre el norte y el sur de más de 300.000 pasajeros y que descongestioné la actual Línea C. La concreción de la Línea F confluye con la renovación de estaciones y la compra de 214 coches para la Línea A, B y C, además de la puesta en marcha de buses eléctricos y el desarrollo del Trambus.