Vinculan nueve muertes en La Plata con el laboratorio suspendido por la ANMAT

La firma inhabilitada está relacionada con un lote de un medicamento identificado como "Fentanilo HLB", que causó enfermedades a 18 pacientes en diferentes ciudades del interior, nueve de los cuales fallecieron.

hospital italiano la plata.jpg Las nueve muertes se produjeron en el Hospital Italiano de La Plata.

En la investigación se detalló que el lote de fentanilo causó una infección que afectó a pacientes afectados de neumonía por contaminación con la bacteria "Klebsiella pneumoniae" en La Plata y Rosario.

Además, desde la ANMAT anticiparon que el organismo iniciará acciones penales contra los empresarios involucrados, al tiempo que se busca determinar la relación entre el producto elaborado por la firma ahora inhibida y la enfermedad de los pacientes que fueron internados en grave estado.

Años atrás, la firma estuvo investigada en el marco del caso conocido como "Mafia de los medicamentos", relacionado con maniobras de sobreprecios por parte de proveedores del PAMI, la obra social de los jubilados.

El comunicado de la ANMAT por la suspensión del laboratorio HLB Pharma Group S.A,

En la disposición 3158/25 se indicó que se vencieron "los plazos administrativos otorgados a la firma para su instrumentación e informe", y que esta "no ha dado cumplimiento a los requerimientos ya que no presentó la documentación pertinente y no dio respuesta a lo solicitado"

A su vez, se señaló que "los incumplimientos a la normativa vigente" se encuentran debidamente registrados y que "a pesar de la indicación de inmovilización", el área de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladoras recibió "notificaciones de comercialización de diversos productos de la firma junto con la respectiva documentación probatoria".

La Anmat remarcó en su resolución que "sin perjuicio de las indicaciones dadas, y habiendo transcurrido holgadamente los plazos administrativos correspondientes, la empresa no facilitó la información solicitada".

Asimismo, en el informe se destacó que "la contaminación microbiana reportada en 18 pacientes por la administración del producto en cuestión, que se aplica a pacientes hospitalizados de alta vulnerabilidad a quienes el uso del producto contaminado puede acarrearles la muerte".