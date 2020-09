Dólar futuro: exdirectores del Banco Central piden sobreseimiento sin juicio, tras peritaje que desechó delitos El pedido fue realizado tras análisis que derribó hipótesis delictivas. Concluyó que operaciones de dólar a futuro de 2015 no provocaron perjuicio al Estado: se hacía desde hace años, no dañó el patrimonio del Banco Central, y no se afectaron las reservas. Vanoli, Pesce y Biscahy presentaron escrito a jueces.