Sesiones Extraordinarias: Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum

El diputado nacional por Provincia de Buenos Aires resaltó que "el Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda" y advirtió que "Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare". Además del tratamiento de este juicio político, el Frente de Todos preparaba proyectos económicos como la actualización de impuestos, la reforma a la ley de lavado de activos y la prórroga de la moratoria previsional.

Finalmente, Juan Manuel López opinó sobre los fallos judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente: "Ella ha sido lo suficientemente inteligente para no desobedecer ningún fallo de la Corte y Alberto es lo suficientemente estúpido para desobedecer una cautelar".

Rechazamos el infame pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de justicia, suscripto por el Presidente de la Nación y 11 Gobernadores.



Comunicado del Interbloque de Senadores Nacionales de Juntos por el Cambio.

Senadores de JxC: "Rechazamos el infame pedido de juicio político"

A través de un comunicado publicado en la red social Twitter, el interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio sostuvo que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia tiene como objetivo "horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la CSJN". Además, calificaron que el gobierno está "atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional".

En consonancia con las declaraciones del diputado Juan Manuel López, el documento indica que "ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional". El informe apunta contra Alberto Fernández por no cumplir "el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y la "utilización de supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal" para "atacar periodistas y dirigentes de la oposición".

A través de la misma red social, distintos senadores de Juntos por el Cambio se manifestaron al respecto del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El legislador mendocino, Alfredo Cornejo, escribió que "el gobierno es puro relato. Van contra la Corte Suprema para construir una épica que tape el desastre económico que ocasionaron". A eso se le sumó la publicación del porteño Martín Lousteau, que consideró que la iniciativa "representa una gran crisis institucional, pero hay tal vacío de legitimidad que es una noticia que pasa sin pena ni gloria". Finalmente, el ex gobernador salteño y actual senador Juan Carlos Romero publicó que "continúan las maniobras desesperadas contra la justicia que evidencian la búsqueda de impunidad del gobierno nacional".