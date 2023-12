Kicillof lanzó el Operativo de Sol a Sol y advirtió por “temporada compleja”

Dardos

En esa tónica se refirió a decisiones que “no compartimos”. “Creo que no es el método, que no es la forma. Creen que castigan a un Gobierno provincial o a quienes tenemos la enorme responsabilidad de representación. No es a nosotros: si cortan recursos, lo van a sufrir los municipios, nuestra Provincia, el pueblo de la Provincia de Buenos Aires”, protestó en referencia a las advertencias de la Casa Rosada a quienes no acompañen sus iniciativas en el Congreso. Sobre este punto, el gobernador dijo que “nos espera un verano con complicaciones” pero disparó: “Por más adversidad que haya, cuenten con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

Si bien la presentación de la nueva edición del Operativo de Sol a Sol estaba pautada para el 20 de diciembre, la misma debió suspenderse como consecuencia del temporal que azotó con dureza a distintos puntos de la Provincia, en especial a Bahía Blanca.

Montenegro, en tanto, dijo que “en seguridad no hay grises: se cuida o no se cuida, se previene o no se previene, se castiga al que comete un delito o no”. En ese sentido destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia durante los “más de cuatro años” de ambas administraciones. “Está claro que nosotros tenemos que seguir trabajando en conjunto, coordinadamente desde el municipio, desde la Provincia. Muchísimas gracias por lanzar este operativo, por hacerlo en nuestra ciudad y por pensar también los marplatenses”, finalizó el alcalde.