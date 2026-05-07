Irán presiona a la FIFA y amenaza con bajarse del Mundial 2026 si no se cumple una condición clave: cuál es

La tensión política escaló a semanas del torneo y la federación iraní encendió las alarmas con una dura advertencia dirigida a la FIFA.

Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026 en medio de la tensión con Estados Unidos

La Federación Iraní de Fútbol advirtió que la participación de Irán en el Mundial 2026 dependerá de las garantías que reciba por parte de la FIFA en los próximos días, en medio de la creciente tensión política con Estados Unidos y tras la continuación del conflicto en Medio Oriente.

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El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj , confirmó que mantendrá una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino , para transmitir las exigencias de Teherán antes del inicio de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La principal condición planteada por Irán es que existan garantías de respeto hacia las instituciones oficiales y militares del país , especialmente hacia la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una organización terrorista por Estados Unidos y Canadá.

La federación iraní se reunirá con Gianni Infantino en los próximos días

“ Le comunicaremos (a la FIFA) cuáles son nuestras expectativas. Si pueden atenderlas, sin duda participaremos ”, declaró Taj a la televisión estatal iraní.

El dirigente también lanzó una advertencia directa sobre posibles situaciones durante el torneo. “Y si continúan por el camino de la falta de respeto, e incluso hacen ese tipo de preguntas a nuestros jugadores, es posible que tomemos una decisión diferente”, sostuvo.

El conflicto político detrás de la advertencia iraní

La tensión escaló luego de que Canadá negara el ingreso de Mehdi Taj por sus vínculos previos con la Guardia Revolucionaria Islámica. El episodio provocó malestar en Teherán y encendió las alarmas sobre posibles restricciones similares durante el Mundial.

Taj, que ocupó cargos dentro de la estructura militar iraní antes de asumir en el fútbol, aseguró que la delegación iraní sufrió un trato irrespetuoso durante su paso por Toronto y afirmó que la FIFA debe evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Además, la guerra regional iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero profundizó las tensiones diplomáticas y generó incertidumbre sobre el desarrollo del torneo.

Infantino Getty Images La FIFA quedó en el centro de una nueva disputa internacional a semanas del Mundial Getty Images

El respaldo del gobierno iraní

La postura de la federación recibió apoyo inmediato del gobierno iraní. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, afirmó que la FIFA y los países anfitriones están obligados a garantizar condiciones adecuadas para todas las selecciones.

“Nuestra selección nacional de fútbol no va a ‘viajar’ a Estados Unidos, sino que vamos allí para participar en la Copa Mundial de la FIFA”, declaró el funcionario en Teherán.

Baghaei también remarcó que los organizadores deben otorgar visas y garantizar seguridad “sin consideraciones políticas”, al tiempo que pidió que la FIFA actúe para preservar “su propia credibilidad”.

La participación iraní sigue en duda

Aunque Irán continúa preparando su participación y tiene programados sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense, la federación dejó claro que el viaje dependerá de lo que ocurra en las próximas negociaciones con la FIFA.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y será el primero organizado de manera conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México. Mientras tanto, la disputa diplomática amenaza con convertirse en uno de los conflictos políticos más delicados alrededor del torneo