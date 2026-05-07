Expo San Juan Minera 2026: empresarios destacan el boom del cobre, piden acelerar inversiones y proyectan una década récord para la Argentina

La Expo San Juan Minera 2026 dejó una señal contundente: el cobre argentino entró en una nueva etapa. Empresarios, operadoras y ejecutivos internacionales coincidieron en que el país atraviesa un cambio histórico, aunque lanzaron advertencias.

Día de la Minería. La combinación entre RIGI, adecuación de la ley de Glaciares, estabilidad macroeconómica y proyectos de clase mundial terminó consolidándose como el eje dominante de la exposición San Jua Minera.

La primera jornada de la Expo Internacional San Juan Minera 2026 organizada por Panorama Minero dejó una postal clara sobre el nuevo escenario del sector: auditorios colmados, ejecutivos internacionales recorriendo stands, empresas acelerando decisiones de inversión y una provincia que busca posicionarse como el gran polo cuprífero de América Latina.

Aunque el predio cerró anticipadamente cerca de las 16.30 por la llegada del viento Zonda, las actividades centrales continuaron con normalidad en el Velódromo Vicente Chancay, donde las Argentina Cobre Sessions mantuvieron su agenda completa hasta el final de la jornada. Allí se concentraron algunas de las definiciones más importantes sobre el futuro de la minería argentina.

En ese contexto, la Cámara Minera de San Juan formalizó la renovación de su conducción y planteó una estrategia orientada a acompañar el salto de escala que proyecta la industria. El nuevo esquema de representación busca fortalecer el vínculo con el Estado y coordinar una planificación técnica para administrar el crecimiento de proyectos que, en varios casos, ya compiten entre los más grandes del mundo.

José Morea, Country Director de Vicuña Corp: “La estabilidad regulatoria y el cambio en la Ley de Glaciares deberían acelerar inversiones en San Juan”.

José Morea , Country Director de Vicuña Corp y una de las voces más influyentes del cobre argentino, aseguró que el desafío central será construir consensos sociales y acelerar inversiones. “Tenemos que maximizar el acuerdo social e integrar cada vez más a las comunidades, proveedores y trabajadores para construir un San Juan del futuro” , sostuvo.

El ejecutivo destacó además el rol que tuvo San Juan en las reformas recientes del sector y vinculó directamente la modificación de la Ley de Glaciares con la necesidad de acelerar proyectos. “Si se mira el potencial y liderazgo de San Juan para implementar el cambio de la Ley de Glaciares, se deberían acelerar inversiones y para eso estamos trabajando”, afirmó.

La visión empresaria es que el nuevo escenario regulatorio mejoró sensiblemente la percepción internacional sobre la Argentina. Según Morea, la estabilidad jurídica y las señales pro inversión permitieron que el país vuelva a competir frente a destinos históricos de la minería como Chile, Perú o Canadá. “La estabilidad regulatoria es clave. Si seguimos evolucionando hacia mejores prácticas internacionales, San Juan puede subir todavía más en la consideración global”, indicó.

Uno de los puntos más sensibles que plantearon las compañías fue la infraestructura. Con proyectos de cobre de escala mundial avanzando en simultáneo, las necesidades energéticas, viales y logísticas empiezan a transformarse en un cuello de botella. Morea reconoció que el Estado provincial enfrenta limitaciones financieras, pero insistió en la necesidad de articular inversiones público-privadas. “La infraestructura privada avanza dentro de cada proyecto, pero existe un desacople con la infraestructura pública y eso requiere mucha coordinación y confianza”, advirtió.

Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Latam de Barrick Mining Corporation, explicó que la minería sanjuanina está entrando en una etapa “mucho más grande” que la vivida con Veladero. “Lo que viene es diez veces más grande y requiere de toda la sociedad”, señaló.

Para Barrick, el nuevo ciclo minero demanda una Cámara Minera mucho más profesionalizada y técnica. “La etapa que viene requiere una co-construcción entre todos los actores sociales, políticos y económicos”, remarcó Álvarez, quien además subrayó que la licencia social “no está ganada” y deberá construirse permanentemente.

“Que hoy exista mayor acuerdo político e interés empresario no significa que exista automáticamente consenso social. Eso hay que construirlo todos los días”, agregó.

El protagonismo del cobre también atravesó las Argentina Cobre Sessions, donde se expusieron algunos de los proyectos más grandes de la región. Uno de los focos estuvo puesto en Vicuña, el megaproyecto que integra los activos Josemaría y Filo del Sol bajo el control conjunto de BHP y Lundin Mining.

image En el velódromo sanjuanino también se recreó la apertura de sesiones del mercado internacional junto a directivos de la Bolsa de Toronto, Canadá.

Ron Hochstein, CEO global de Vicuña, confirmó allí que el conflicto judicial que restringía el uso de rutas en La Rioja quedó destrabado. “Estamos volviendo a La Rioja. La orden judicial se levantó hoy y mañana volveremos a utilizar la carretera”, anunció.

El ejecutivo sostuvo que el apoyo de las comunidades fue determinante para resolver el conflicto. “La iniciativa popular de la comunidad fue clave porque comprendieron que el proyecto genera trabajo y oportunidades”, destacó.

Vicuña aparece hoy como uno de los desarrollos mineros más ambiciosos del planeta. Hochstein reveló que, combinando Josemaría y Filo del Sol, el distrito tendrá una vida útil superior a los 70 años. “Será una de las cinco minas de cobre más grandes del mundo, la tercera mina de oro más grande y la segunda mina de plata”, afirmó.

La inversión inicial estimada alcanza los u$s18.100 millones, incluyendo más de u$s1.400 millones en infraestructura. Además, la compañía ya desembolsó cerca de u$s800 millones en ingeniería y obras preliminares. “Estamos trabajando para que BHP y Lundin puedan tomar la decisión final de inversión antes de fin de año”, anticipó Hochstein.

Otro de los paneles más seguidos fue el protagonizado por Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, quien trazó la hoja de ruta de la compañía para reactivar Alumbrera y avanzar posteriormente con Pachón. “Queremos reabrir Alumbrera para volver a poner cobre argentino en el mercado en 2028”, afirmó el ejecutivo. La idea es utilizar la infraestructura existente para construir un puente productivo hasta el desarrollo de Agua Rica y Pachón.

Sobre este último proyecto, Pérez de Solay fue categórico. “Pachón se va a desarrollar a máxima capacidad”, aseguró. El ejecutivo recordó que el yacimiento posee más de seis millones de toneladas de recursos y una proyección superior a 70 años de producción.

A lo largo de su exposición, el CEO de Glencore organizó el debate alrededor de cuatro ejes que la minería deberá responderle a la sociedad: trabajo, agua, desarrollo local e infraestructura. “Hay una enorme preocupación por el empleo y la minería puede convertirse en uno de los grandes motores de generación de trabajo formal”, sostuvo.

En relación con el agua, reconoció que San Juan enfrenta un problema estructural, aunque planteó que la minería puede aportar soluciones tecnológicas y eficiencia hídrica. “Tenemos que pensar de manera inteligente”, afirmó.

Respecto a la infraestructura, dejó una definición que generó repercusión entre empresarios y funcionarios. “Las mineras no deberían financiar infraestructura. Nosotros podemos garantizar demanda y contratos, pero las obras deben desarrollarlas quienes saben hacer infraestructura”, planteó.

image El panel con empresarios mineros, el Citi y Cancillería fue moderado por el periodista Daniel Tejada y Guadalupe Muñoz, directora de Asuntos Corporativos de LLYC.

El panel sobre proyectos sanjuaninos mostró además el fuerte interés que despiertan Altar, Hualilán y Los Azules. Este panel fue moderador por el periodista Dainel Tejada y Guadalupe Muñoz, directora de Asuntos Corporativos de LLYC.

Javier Robeto, VP & Country Manager de Altar para Aldebaran Resources, confirmó que la empresa continúa buscando financiamiento internacional para avanzar en la prefactibilidad del proyecto. “La Argentina y Altar generan muchísimo interés. Hay muchos capitales atentos a sumarse”, aseguró.

Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold, celebró la reactivación de Hualilán después de 17 años y destacó el nuevo clima político para la minería. “La primera señal positiva fue que la minería ingresara en la agenda nacional incluso como propuesta de campaña”, sostuvo.

Por su parte, Michael Meding, CEO de Los Azules para McEwen Copper, aseguró que en los últimos dos años “la situación cambió 180 grados” para acceder a financiamiento internacional. “Antes me decían: ‘qué interesante proyecto, lástima que está en Argentina’. Hoy eso cambió”, relató.

El ejecutivo destacó además una ventaja competitiva clave de San Juan frente a otros destinos mineros. “Aquí pueden obtenerse permisos para construir una mina con relativa facilidad. La burocracia maneja tiempos razonables, a diferencia de Canadá, China o Perú”, afirmó.

Para Federico Elewaut, el RIGI constituye una herramienta importante para motorizar inversiones, aunque aclaró que por sí sola no alcanza para garantizar el desembarco de capitales. El ejecutivo sostuvo que el desarrollo minero requiere una combinación de condiciones, entre ellas estabilidad macroeconómica, perspectivas sostenidas de crecimiento, consensos políticos en torno a la actividad, una cadena industrial preparada y estándares ambientales sólidos que aporten previsibilidad a largo plazo.

El ejecutivo de finanzas recordó que la Argentina convive históricamente con el potencial geológico de la Cordillera de los Andes, aunque señaló que el país comenzó a explotar de manera más intensiva esos recursos recién en las últimas décadas. “Ahora estamos entrando en una etapa de aceleración”, remarcó.

Elewaut también puso el foco en la necesidad de consolidar reglas claras y seguridad jurídica para competir con otros destinos mineros. Según explicó, el riesgo país continúa impactando directamente sobre el costo del financiamiento de los proyectos argentinos. “Hoy una empresa local termina pagando cerca de 400 puntos básicos más que compañías radicadas en otros países cuando sale a buscar financiamiento”, ejemplificó.

Aun así, destacó que la calidad y magnitud de los recursos minerales argentinos siguen despertando interés entre los inversores internacionales. De hecho, señaló que el atractivo económico de varios proyectos permite sostener su rentabilidad incluso bajo las actuales condiciones financieras. “Eso queda reflejado en la cantidad de iniciativas que buscan adherirse al RIGI”, concluyó.

La combinación entre RIGI, adecuación de la ley de Glaciares, estabilidad macroeconómica y proyectos de clase mundial terminó consolidándose como el eje dominante de la exposición. En los pasillos de la feria, entre ejecutivos internacionales, funcionarios y proveedores, la sensación predominante fue que el cobre argentino finalmente comenzó a entrar en su etapa decisiva.