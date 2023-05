Larreta se despega de la gaseosa naranja

Fue en una entrevista televisiva, con un móvil en La Matanza donde se preguntaba a los transúntes acerca de sus preferencias electorales. Lo curioso no solo fue que todos manifestaron que votarían a Larreta sino que además llevaban en la mano una gaseosa naranja Fanta. Hasta el entrevistador advirtió la jugada, que no quedó clara y la desnudó ante las cámaras pero no pudo evitar que se hiciera viral.