Día Mundial del Whisky: la antigua tradición que marca tendencia en las destilerías argentinas

Con el paso del tiempo, el whisky dejó esa imagen configurada por los estereotipos y entró en el círculo popular, el de la divulgación, con jóvenes (y algunos no tanto) que hacen bandera de esta noble bebida. Con ella, viene una historia ancestral de más de 2.000 años, desde la frías y distantes Highlands, en Escocia, donde apareció este aguardiente conocida como “agua de vida” para aquellos primitivos pobladores celtas de las islas británicas.

Desde el año 1494, fecha en que data la primera botella de origen escocés, el whisky avanzó y se diversificó. No tardó en llegar a Irlanda, la “Isla Esmeralda”, y de allí en más, la expansión no se detuvo. Tanto que cruzó el Atlántico para afincarse en Estados Unidos, con su estilo “bourbon”, para luego continuar por el resto del planeta, adoptando características de cada lugar. La Argentina no fue la excepción y desde hace décadas existen destilerías con producción local propia, con uso de materias primas de alta calidad y los más altos estándares en sus técnicas de elaboración.