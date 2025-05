Día de Whisky: 10 bares para brindar con las mejores etiquetas de la ciudad

GRANERO

Ubicado en Tigre, Granero amalgama sabores honestos en un entorno sustentable. Tanto su gran y cálido salón como los espacios exteriores cómodamente equipados, ofrecen el escenario ideal para disfrutar tanto en familia como con amigos. Una vistosa barra, ubicada en el centro del salón, propone una cuidada selección de whiskies clasificados por estilo y origen.

GRANERO_P07814.jpg Granero, ubicado en Olivares 170, Rincón de Milberg, Tigre.

Etiquetas provenientes de Escocia, Irlanda y Estados Unidos proponen sus mejores exponentes. Los scotchs incluyen The Macallan Fine Oak, Glenlivet, Chivas Regal 12 años y Glenfiddich, entre otras. En la categoría de bourbons se encuentran las versiones clásicas, Honey y Apple de Jack Daniel’s, elaboradas en Tennessee.

GRANERO_319813080_L.jpg El salón de Granero en Tigre invita a descubrir aromas tostados y notas frutales.

En el apartado irlandés, destaca Jameson; y en la categoría de Rye, Rittenhouse y Jim Beam, con notas especiadas y de grano tostado. Granero invita a explorar perfiles aromáticos que combinan miel, frutas, vainilla y ahumados en cada una de sus propuestas.

THE BOOK SPEAKEASY BAR

La experiencia en The Book Speakeasy Bar comienza incluso antes de cruzar la puerta: para acceder a este santuario de la coctelería temática se requiere una clave secreta que se obtiene al realizar la reserva a través de su sitio web (https://thebook.com.ar).

THE BOOK.jpg The Book Speakeasy Bar, encontralo en Villa Luro.

Este detalle aporta un aura de misterio y exclusividad, haciendo de la visita una aventura memorable. Para quienes disfrutan del whisky en su forma más pura, se ofrece una selección de etiquetas escocesas de renombre como Johnnie Walker Black Label, The Macallan 15 y Talisker Ten.

Si la preferencia se inclina hacia los cócteles, la carta está diseñada por la head bartender Caro Fortuna, cuyas creaciones evocan grandes figuras históricas a través de cócteles con personalidad, que son ejecutados en la barra por Thomas Devich.

BeFunky-collage (2).jpg Para ingresar a The Book, se necesita una clave secreta: parte del encanto.

El whisky es protagonista en tragos como Julio Cortázar, una audaz mezcla de bourbon, café y bitter. También se reversionan clásicos como el Old Fashioned, con banana y nueces, y el Manhattan, con ron y Cassis.

The BOOK - Old Fashion.jpg La coctelería temática y la atmósfera misteriosa hacen de este bar una experiencia única.

BULEBAR

En Saavedra, Bulebar despliega una propuesta donde el whisky tiene un lugar destacado tanto en medidas como en cócteles de autor.

Bulebar (54).jpg Bulebarm ubicado en Avenida García del Río 2969, Saavedra.

En la barra se distinguen etiquetas como Jack Daniel's, Jameson, Jim Beam, Maker’s Mark, Chivas 12 y 18, Glenlivet 12 o The Singleton 15. La coctelería incluye clásicos como el Old Fashioned y el Manhattan (ambos con Jack), y el Penicillin con scotch, jengibre, miel y limón. También preparan un Whisky Sour equilibrado y un Boulevardier con Campari y vermut.

BeFunky-collage (3).jpg En Saavedra, Bulebar combina estética industrial con tragos de autor a base de whisky.

Entre sus creaciones propias sobresalen el Jagger’s Fire(con Jägermeister, cítricos y canela) y Dracarys, con whisky irlandés, vermut bianco y frutos rojos. Con una estética fabril, espíritu lúdico y buena música, Bulebar es ideal para entregarse a la noche.

Bulebar (22).jpg Ideal para quienes buscan una noche con personalidad, música y buenos destilados.

L’ATELIER BISTRÓ

Con una cuidada selección de whiskies provenientes de diversas partes del mundo, L’Atelier Bistró, dirigido por la pareja de chefs Verónica Morello y Charly Forbes, ofrece más de 20 etiquetas especialmente elegidas para realzar los sabores de su cocina de inspiración francesa.

L'Atelier Bistró - Salón principal 1 (1).jpg L’Atelier Bistró, ubicado en Av. del Libertador 14520, Martínez.

La oferta del restaurante boutique de Martínez incluye una amplia gama de etiquetas internacionales: desde Escocia, destacan Chivas Regal 12 años, The Famous Grouse y varias ediciones de Johnnie Walker (Black Label, Double Black, Swing y Gold Label), junto con Dalwhinnie, Jura 12 años, Lagavulin 10 años, Macallan Quest, Ardbeg 10 años, Glenkinchie 12 años y Cardhu 12 años.

L'Atelier Bistró - Foto 3.JPG En Martínez, L’Atelier ofrece más de 20 etiquetas de whisky para maridar con su cocina.

El whisky estadounidense está representado por Jack Daniel’s; el irlandés, por Shackleton; y desde Reino Unido, Dalmore The Trio. También incluyen japoneses como Akashi Single Malt, Yamazakura Blend y Togouchi Blend 9 años, este último ideal para acompañar una crème brûlée de queso morbier por sus notas de miel, frutas secas y especias.

BeFunky-collage (4).jpg Un restaurante boutique donde la experiencia sensorial comienza por la copa.

HIERRO

Hierro - Salón noche 2.jpg Hierro, ubicado en Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Con locales en Palermo y Nordelta, Hierro ofrece una experiencia doble para los aficionados al whisky: una selección de más de 20 etiquetas internacionales para degustar en su estado puro (medidas de 6 cl), y una carta de coctelería de autor creada por el bartender Santiago Lambardi.

BeFunky-collage (5).jpg La carta de cócteles incluye combinaciones audaces como jalapeño con Black Label.

Las opciones escocesas incluyen Buchanan’s Deluxe, Monkey Shoulder y Talisker; las americanas, Jim Beam White, Benchmark N8 y Bulleit; y las irlandesas, Jameson y Tullamore Dew. En cócteles, resaltan combinaciones audaces como Chanta(Johnnie Walker Black con jalapeño) y Guapo(whisky irlandés con banana y café).

Hierro - Fierro - Cocktails con whisky.jpg Ideal para una velada intensa, con sabores profundos y entorno sofisticado.

Todo acompañado por carnes Angus Black maduradas al vacío, como bife de chorizo, entraña y T-Bone.

TERO

Cerca de Nordelta, Tero es un restaurante y salón de eventos que combina cocina de autor con un entorno natural y sofisticado.

Tero - Interior.JPG Tero está ubicado en Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Con un diseño moderno y vistas al agua, su propuesta incluye una interesante selección de whiskies por medida. Destacan etiquetas como Johnnie Walker (Gold Label, Black Label y Red Label), Chivas Regal 12 años, Jameson y Jim Beam.

Tero - whisky.jpg Un espacio moderno, con vistas al agua y atención personalizada.

Estas opciones pueden disfrutarse solas o con hielo, como cierre ideal para una velada memorable.

FELINO RESTAURANTE

Felino 5.jpg Felino, ubicado en Avenida Fondo de la Legua 280, San Isidro.

Ubicado en zona norte, Felino Restaurante es ideal para desconectarse del trajín semanal gracias a su coctelería creativa y cocina de autor.

BeFunky-collage (6).jpg En San Isidro, Felino invita a disfrutar de whisky en una barra 360°.

La recorrida comienza en su barra 360°, con una oferta de whiskies escoceses, irlandeses y bourbon. En coctelería, se destaca el Penicillin con Johnnie Walker Red Label, limón, miel pura, jengibre y humo líquido.

Felino 3.jpg Clásicos como el Penicillin conviven con propuestas creativas y aromáticas.

Para quienes buscan sabores originales, el cóctel otoñal Isla Moluca (con whisky Jim Beam, Cointreau, clarificado de ananá, nuez moscada y curry) es una opción imperdible. Una experiencia de alto nivel con atención personalizada y ambiente cálido.

CIMA

CIMA es la terraza de ORNO, ubicada en una de las esquinas más icónicas de Palermo.

CIMA - 2.jpg Cima, ubicado en Guatemala 4701, Palermo.

Este rooftop bar se distingue por su cúpula y su atmósfera descontracturada e innovadora. El apartado “Un whisky por favor” enumera etiquetas y tipos disponibles: Ardbeg An Oa, Caol Ila, Macallan 12 años Sherry Oak, Glenmorangie 10 y Lasanta, y The Singleton 12 entre los single malts; y Johnnie Walker Red, Black y Double Black, Old Parr y The Famous Grouse Smoky Black entre los blends.

BeFunky-collage (7).jpg Un rooftop vibrante donde el whisky tiene un lugar central en la experiencia.

También hay irlandeses como Tullamore Dew, y bourbons como Jack Daniel’s, Jim Beam White y Wild Turkey. Además, la carta de bebidas, diseñada por la bartender Flavia Arroyo, tiene al whisky como uno de sus protagonistas. El plan perfecto para un atardecer o una noche bajo las estrellas.

CIMA - 1.jpg La carta “Un whisky por favor” despliega etiquetas escocesas, irlandesas y bourbon.

IDILIO

Ubicado en Saavedra, Idilio es un restaurante cuyo diseño se inspira en La Divina Comedia de Dante Alighieri.

Idilio - 2.jpg Idilio, ubicado en Av. García del Río 2957, Saavedra.

Su carta combina platos de autor con coctelería temática, creada por el bartender Ariel de la Cruz. También ofrece una destacada selección de whiskies: Ballantine’s, Jack Daniel’s, Johnnie Walker (Red, Black, Gold Reserve y Blue Label), Chivas Regal 12 y 18 años, y Glenlivet 12 años. Se sirven a temperatura ambiente para preservar al máximo sus aromas y sabores.

Idilio - 1.jpg Cada trago se sirve a temperatura ambiente para preservar aromas y sabores.

Ya sea en un cóctel ahumado, en su forma más pura o como maridaje de una cena especial, el whisky se convierte en protagonista. Este 17 de mayo, el brindis está servido.