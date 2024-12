La Argentina se posiciona como referente en la gastronomía global: qué restaurantes, comidas y vinos lideraron los rankings

Desde premios al mejor vino, las parrillas y cortes más destacados mundialmente, y una gran lista de sabores que no paran de cautivar, conocé los ranking de lo más destacado del 2024 en la gastronomía Argentina.

En la lista World´s 101 Best Steak Restaurants, cuatro lugares porteños se destacan en el ranking.

Parrillas con cortes y alternativas infinitas, bares repletos de cócteles, bodegas que no paran de soprender y una gastronomía que conquista el paladar de cualquiera, Argentina se gana sin dudas la atención mundial . Descubrí las distinciones y premiaciones , en los rankings regionales y globales, que logró nuestro país tanto en platos como en chefs.

Vino Argentino El Trapiche Tesoro Malbec 2022 logró la medalla de oro en el Sommelier´s Choice Awards 2024.

Argentina se encuentra escalando y vibrando en la cima del turismo gastronómico con las siguientes nombraciones: mejor vino tinto del año, mejor casa de carnes del mundo, ocho restaurantes porteños en Latin America´s 50 Best Restaurants 2024, 11 chefs argentinos en Best Chef Awards 2024, seis bodegas nacionales en World´s Best Vineyards y seis vinos argentinos entre los 100 mejores del mundo, entre otros.