No tires tus cucharas de plástico: podes hacer hermosos y originales objetos para el hogar

Una vez que tengas listos los materiales, podes empezar con el recorrido artístico:

Prepará el espacio y la base. Cubrí la mesa con papel periódico o cartón. Lavá y secá bien el vaso. Si querés que el interior quede limpio, tapalo con cinta de pintor o un papel ajustado al borde. Trabajá con guantes y ventilación.

Cortá las cucharas. Con el alicate, cortá el mango de cada cuchara justo después del “cuello”, para que quede solo la “cucharita”, la parte que será la escama o pétalo. Separá por tamaño para que el armado sea más prolijo. Para un vaso mediano vas a usar de 60 a 80 pétalos.

Pintá los pétalos. Colocalos boca arriba sobre el papel. Agitá el aerosol 1 minuto y aplicá capas finas a 20 a 30 cm de distancia. No satures: es mejor 2–3 capas livianas que una muy cargada. Dejá secar 10 a 15 min entre capas y, si querés, pintá el dorso para que no se vea el plástico. Tip: si buscás un acabado más pro, primero una mano de primer en spray.

De forma opcional, podes pintar el vaso. Si querés un look monocromo o metalizado total, pintá el exterior del vaso con el mismo aerosol. Si preferís contraste, dejalo transparente.

Armá la primera hilera. Trazá una guía: podés pegar una banda finita de cinta de pintor alrededor del vaso a 1 a 2 cm de la base para mantener la línea recta. Poné un cordón chico de silicona en la base del pétalo y pegalo con una leve superposición (30–40%) con el siguiente, hasta cerrar el círculo. Mantené 10 a 15 segundos cada pétalo para que agarre.

Subí hileras escalonadas. Arrancá la segunda fila colocando cada pétalo entre dos de la hilera anterior como escamas. Repetí el solapado y mantené una inclinación ligera hacia arriba para dar volumen “flor”. Trabajá de a cuartos del vaso para que no se te desarme el ritmo. Si usás silicona caliente, andá en tandas cortas.

Rellenos y remate. Al llegar arriba, evaluá huecos. Para cubrirlos, cortá algunas cucharas más pequeñas y pegá como “pétalos de cierre”. Si querés un borde prolijo, podés pegar una cinta decorativa fina o una tira de pétalos mini en el contorno superior. Retirá hilos de silicona con la mano o un secador en aire tibio.