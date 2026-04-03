El CEO de Google, Sundar Pichai, dará el tradicional discurso de graduación de Stanford + Seguir en









El tecnólogo indio es egresado de esa universidad, en donde realizó una maestría en 1995 en simultáneo con otro posgrado en un centro académico de Pensilvania.

Sundar Pichai, CEO de Google.

En lo que representa uno de los discursos más emblemáticos a nivel académico, la Universidad de Stanford confirmó que el CEO de Google, Sundar Pichai, encabezará la 135° ceremonia de graduación, que se realizará el 14 de junio.

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Pichai, de 53 años, nació en la ciudad india de Madurai y, luego de licenciarse en el Instituto de Tecnología de la India, continuó su trayectoria académica en los Estados Unidos, en donde obtuvo dos maestrías: una en la Universidad de Pensilvania y otra precisamente en la Universidad de Stanford. Se unió a Google en el 2004 y se convirtió en director ejecutivo de la compañía en 2015.

Se trata del primer discurso de graduación presencial de Pichai, quien había tenido intervenciones durante el "Dear Class of 2020", un evento virtual transmitida por YouTube que incluyó discursos y actuaciones para celebrar a los graduados, sus familias y sus comunidades durante la pandemia. La ceremonia de graduación forma parte de una celebración de fin de semana, programada del 11 al 14 de junio.

Comunicado oficial de la Universidad de Stanford La noticia fue oficializada por la misma Universidad de Stanford, que a través de un comunicado consideró a Pichai como "un líder visionario a la hora de afrontar retos y empoderar a las personas para que desarrollen todo su potencial".

Sundar Pichai Stanford Sundar Pichai en sus años como estudiante de Stanford. Al confirmarse la invitación, Pichai aseguró que “es un privilegio haber sido invitado por el presidente Levin y los presidentes de las clases estudiantiles para dirigirme a la promoción de 2026 de Stanford como orador principal en su ceremonia de graduación”. En ese sentido, reconoció que “desde la primera vez que llegué al campus como estudiante de posgrado, supe que Stanford era un lugar extraordinario, y sigue siendo un centro de excelencia mundial para el talento y la innovación. Me entusiasma celebrar este hito con los graduados junto a sus orgullosos padres, familiares y amigos”.

Por su parte, el presidente de Stanford, Jonathan Levin, dijo que “Sundar es un líder profundamente reflexivo con una gran visión de cómo la tecnología puede mejorar la sociedad y transformar la vida de las personas. Él personifica lo que significa para un graduado de Stanford tener un impacto significativo”. “Me entusiasma escuchar sus reflexiones y consejos para nuestros graduados mientras dan el siguiente paso hacia su futuro”, agregó.