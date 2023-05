Lucas Llach le refrescó la memoria a Macri: "Tampoco se aprieta a los banqueros centrales para que bajen la tasa de interés"

“Es lo que hicieron los países de América del Sur que también sufrieron hiperinflación como nosotros y hoy tienen, en un año, menos inflación que nosotros en un mes” , dijo el ex presidente. “Con ideas equivocadas y cobardía política nunca les iba a ir bien con la inflación ”, amplió.

Y amplió: “Probablemente [eso fue un] error del directorio del Banco Central de no renunciar, pensando que era mejor disimular todo el asunto”. “La subordinación del Banco Central al poder político fue un error colectivo del que fui parte, todos nos equivocamos”, amplió tras el debate generado en redes.

Para cerrar la discusión dijo: “El punto más general que quise hacer: no se trata solo de la autonomía financiera del Banco Central, es decir, que no financie al Tesoro, sino de la autonomía ‘funcional’: en sus decisiones no interviene el Ejecutivo”.