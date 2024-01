Misterios de la ignota señorita de Klimt que va a millonaria subasta

Uno de los mayores hallazgos en la pintura de principios del siglo pasado esconde, tras de sí, varios enigmas. Ayer se supo que “Retrato de la señorita Lieser” (“Bildnis Fräulein Lieser”, 1917), de Gustav Klimt, apareció en una colección privada de Austria, después de años de no saberse nada de la obra, y que será subastada el próximo 24 de abril con un estimado de 50 millones de euros. El anuncio lo hizo la casa de remates de Viena Im Kinsky, que dijo que la obra se daba por perdida. Pero, además del misterio de su desaparición y reaparición después de décadas, el retrato oculta otro secreto: ¿quién es, en verdad, esa señorita Lieser que el autor de “El beso” comenzó a pintar en 1917, según se cree a instancias de la familia, y que no pudo concluir pues lo sorprendió la muerte en febrero de 1918 por fiebre española? (Klimt, que no llegó a firmar el cuadro y al que sólo le estampó el apellido “Lieser”, fue una de las víctimas más célebres de la pandemia que se anticipó un siglo al covid, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial).