Muestra tributo a Sergio Avello: un artista para redescubrir

Rafael Bueno lo invitó a su taller, un gran sótano de la calle Rodríguez Peña donde se reunía con Guillermo Conte, Martín Reyna, José Garófalo, Alfredo Prior y Gustavo Marrone, entre otros. Allí mismo presentó una instalación con pequeñas esculturas geométricas realizadas en cartón. Acaso fue el primero de sus gestos separatistas de la pintura de los 80. La esculturita era una rareza. Al promediar los 90 surgió el arte llamado “light” y quebró de lleno el gesto ampuloso de la pintura. Avello estaba en este grupo. Pero, en rigor, cuando el curador Jorge Gumier Maier se hizo cargo del Centro Cultural Rojas y renegó de cualquier disciplina académica, cuando sus afanes estilísticos se volcaron hacia un arte ornamental y decorativo, Avello tomó distancia. La biyou del barrio del Once no lo conformaba. “Ellos no entendían que a mí me gustaba el arte geométrico, algo que estaba totalmente out. El arte decorativo era una porquería que se compraba por kilo para colgar en el living. Yo traté de recuperar el arte abstracto rioplatense con cierto humor, que es una condición que antes no tenía”, explicaba. Y así su arte escalo otro nivel.