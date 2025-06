El balcón de Cristina Kirchner eje de debate en los tribunales de Comodoro Py

Varios magistrados coincidían en que esa situación no estaría permitida porque en una prisión domiciliaria, la persona condenada tiene las restricciones propias de la pena impuesta.

El Tribunal oral que condenó a Cristina ya comunicó el fallo a la Cámara Electoral para que proceda a quitarla del padrón y porque además no podrá postularse como candidata.

Será tema de discusión si puede seguir siendo jefa del PJ o si su desafiliación obligada por la condena la corre además de la presidencia del partido.

Cristina saludando a la militancia.mp4

Volviendo al balcón, los magistrados consultados coincidieron en que no podrá hacer política desde el mismo, porque su arresto domiciliario correría el riesgo de ser revocado.

¿Saludar a la militancia también podría infringir una eventual domiciliaria? La mayoría de los magistrados consultados coincide en que se trataría de una conducta que no se condice con una pena privativa de libertad.

En ese punto, no hubo coincidencia ya que algunos magistrados consideraron que mientras no encabece actos partidarios no habría inconveniente en un simple saludo desde un lugar que forma parte de su domicilio.

Llegado el caso, serán los jueces del tribunal los que seguramente impondrán las condiciones y restricciones para el cumplimiento de la domiciliaria, como horarios de visita, etc.

Amparos ante la justicia electoral

Varios abogados ya comenzaron a presentar ante la justicia electoral los primeros recursos de amparo para que Cristina pueda ser candidata.

Se solicita a la justicia que se garantice el derecho de los ciudadanos a tener la opción de votar a Cristina porque ya había anunciado públicamente que sería candidata antes del fallo de la Corte en la causa Vialidad.

La Corte Suprema confirmó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Debate sobre la inhabilitación como pena

Magistrados y profesores de derecho penal reflexionaron en estos días sobre la inhabilitación, que en determinados contextos puede adquirir el carácter de muerte civil.

En una clase abierta de la carrera de Abogacía de la UBA, los profesores titulares de la Cátedra de Derecho Penal Alejandro Slokar (integrante de la Cámara Federal de Casación) y Alejandro Alagia abordaban ante sus estudiantes un tema de honda densidad: la pena de inhabilitación, sus orígenes arcaicos y sus vínculos con formas de exclusión políticas.

La conversación académica derivó, inevitablemente, en una meditación sobre los usos regresivos del Derecho penal.

En especial, sobre cómo ciertas decisiones judiciales, lejos de limitar el poder, pueden amplificar sus formas más corrosivas: la cancelación política por vía jurisdiccional, el vaciamiento del principio de igualdad ante la ley, y la reinstalación de una matriz persecutoria donde el proceso deja de ser garantía para convertirse en condena anticipada.

El debate encontró un título posible: “El Derecho contra los tribunales”. No como fórmula de antagonismo, sino como invocación de una exigencia: que el Derecho recupere su vocación de límite frente a la arbitrariedad.

“Porque allí donde el poder judicial se convierte en instrumento de supresión política, la justicia se aleja del Derecho”.