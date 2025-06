Israel descabezó a la cúpula militar de Irán: ¿quiénes son los generales y científicos asesinados?

En la ofensiva israelí no solo han muerto asesinados tres generales, sino también al menos seis científicos del programa nuclear iraní.

Tras el ataque preventino a Irán, el ejército de Israel confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Hossein Bagheri; del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami; y del comandante del Comando de Emergencia, Gholam Ali Rashid. Pero en la ofensiva israelí no solo han muerto asesinados tres generales, sino también al menos cuatro científicos del programa nuclear iraní, identificados por The New York Times.