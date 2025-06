Donald Trump afirmó que EEUU se reunirá con Irán la próxima semana, pero "no cree que un acuerdo nuclear sea necesario"

"Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario", apuntó Donald Trump.

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, declaró ante periodistas en La Haya.